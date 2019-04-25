В Волгограде экс-сотрудники МВД и ФСИН "развели" арестанта СИЗО на 300 тысяч рублей и остались на свободе
Расследования 25.04.2019 13:03
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25.04.2019 13:03
Сегодня Центральный районный суд признал виновным бывшего сотрудника МВД Вячеслава Варавкина в покушение на мошенничество с использованием служебного положения, а экс-замначальника оперативно-розыскной части ФКУ СИЗО №1 регионального УФСИН России Олега Шаля в посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Было установлено, что Варавкин через Шаля предложил одному из подозреваемых, содержащихся в СИЗО, не передавать в следственные органы сведения о причастности мужчины к ряду мошенничеств в сфере автострахования. За это он запросил “вознаграждение” в 300 тысяч рублей. В феврале прошлого года после передачи половины денег Варавкина и Шаля задержали. Свою вину они не признали. По их словам, деньги им передали качестве компенсации ущерба за поджог автомобиля их знакомого.
Варавкин получил 1 год и 9 месяцев колонии общего режима и был отпущен из-под стражи в зале суда, так как истек срок его наказания. Шаль получил 5 лет колонии общего режима, но ему предоставили отсрочку отбывания наказания, пока его ребенку не исполнится 14 лет. Приговор в законную силу не вступил.
Отметим, что первоначально действия Варавкина квалифицировались как получение взятки через посредника в крупном размере, сопряженное с ее вымогательством. Гособвинение просило отправить Варавкина в колонию на 9 лет и оштрафовать на 1,5 миллиона рублей, а Шалю назначить семь с половиной лет колонии и штраф в 600 тысяч рублей. Однако суд квалификацию действий Варавкина изменил. Как стало известно информагентству, прокуратура намерена обжаловать приговор.
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