Было установлено, что Варавкин через Шаля предложил одному из подозреваемых, содержащихся в СИЗО, не передавать в следственные органы сведения о причастности мужчины к ряду мошенничеств в сфере автострахования. За это он запросил “вознаграждение” в 300 тысяч рублей. В феврале прошлого года после передачи половины денег Варавкина и Шаля задержали. Свою вину они не признали. По их словам, деньги им передали качестве компенсации ущерба за поджог автомобиля их знакомого.

Варавкин получил 1 год и 9 месяцев колонии общего режима и был отпущен из-под стражи в зале суда, так как истек срок его наказания. Шаль получил 5 лет колонии общего режима, но ему предоставили отсрочку отбывания наказания, пока его ребенку не исполнится 14 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, что первоначально действия Варавкина квалифицировались как получение взятки через посредника в крупном размере, сопряженное с ее вымогательством. Гособвинение просило отправить Варавкина в колонию на 9 лет и оштрафовать на 1,5 миллиона рублей, а Шалю назначить семь с половиной лет колонии и штраф в 600 тысяч рублей. Однако суд квалификацию действий Варавкина изменил. Как стало известно информагентству, прокуратура намерена обжаловать приговор.