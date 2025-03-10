Расследования

Под Волгоградом за махинации осудили заведующую детсадом и ее супруга

Расследования 10.03.2025 10:51
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10.03.2025 10:51


Заведующая детским садом в Новониколаевском районе Волгоградской области и ее супруг выслушали приговор за мошенничество, связанное с фиктивным трудоустройством. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 53-летней женщине назначено наказание в виде штрафа в сумме 450 тысяч рублей.

Заведующую признали виновной по двум статьям УК РФ - ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Ее супруг осужден за пособничество в мошенничестве.

Установлено, что фигурантка уголовного дела в 2019-2021 годах фиктивно трудоустраивала своего супруга в детском саду на должности сторожа и кухонного работника. Однако мужчина только получал зарплату, но в дошкольном учреждении не работал.

По приговору суда ему также придется выплатить штраф в размере 440 тысяч рублей. Его супруге также запрещено в течение 2,5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Напомним, что общая сумма средств, которые удалось таким нечестным образом заработать супругам составила более 400 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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