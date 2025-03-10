Расследования

Волгоградку с фиктивной инвалидностью отправили в колонию за получение 1,6 млн рублей

Расследования 10.03.2025 16:24
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10.03.2025 16:24


Жительницу Кировского района Волгограда с фиктивной инвалидностью признали виновной в получение социальных выплат с помощью предоставления ложных сведений. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, приговором районного суда женщине назначено 2 года лишения свободы в колонии общего режима по ч.4 ст.159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат).

Установлено, что в январе 2014 года волгоградка познакомилась с неустановленным следствием лицом, который помог оформить инвалидность без фактического наличия заболеваемости. Женщина предоставила свои персональные данные для оформления фиктивной инвалидности II группы. Это дало ей право обратиться за социальными выплатами.

Как установило следствие, с 25 февраля 2014 года по 30 июня 2024 года фигурантка уголовного дела необоснованно получила денежные выплаты на общую сумму 1 684 811 рублей.

- Подсудимая вину в совершении инкриминируемого преступления признала в полном объеме, - сообщили в объединенной пресс-службе.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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