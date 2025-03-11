Настроившего детей против матери волжанина осудили на 8 лет





Житель города Волжского Волгоградской области признан виновным в ложных доносах на бывшую супругу и вовлечении в преступление своих детей. Как сообщили V102.RU в пресс-службе регионального СК, теперь ему предстоит провести 8 лет в колонии общего режима.

Установлено, что осужденный после развода со своей супругой решил добиться проживания троих малолетних детей вместе с ним вопреки решению суда. Для этого он обвинил экс-супругу и ее приятеля в совершении особо тяжких преступлений, надеясь, что женщину лишат родительских прав.

С 2022 года на протяжении более двух лет он писал заявления в полицию Волгоградской и Ростовской областей, а также Республики Калмыкия, сообщая о совершении бывшей супругой преступлений против своих детей. Он вынуждал несовершеннолетних свидетельствовать против матери, а также записать видеообращение с ложными обвинениями.

- В ходе следственных мероприятий все его заявления были тщательно проверены. Однако сведения не только не подтвердились, но и были полностью опровергнуты результатами процессуальных действий, в том числе заключениями судебных экспертиз, - добавила официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.