Городищенский районный суд Волгоградской области признал овощевода виновным в даче взятки должностному лицу ПАО «Россети-Юг» за снижение объемов потребления электрической энергии. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, мужчину приговорили к лишению свободы на 1,5 года со штрафом в размере четырехкратной суммы взятки. Учитывая, что взятка составила 50 979 рублей, то в качестве штрафа осужденному придется выплатить 203 916 рублей.

Следствием и судом установлено, что индивидуальный предприниматель вместе с сыном выращивают овощи на полях в поселке Новая Надежда в Городищенском районе. При этом часть земельных участков они арендуют у некого Михаила, в отношении которого возбуждено и расследуется отдельное уголовное дело. Глава семейства сообщил арендодателю, что хочет занизить показания потребленной в мае 2024 года электрической энергии холодильниками в складских помещениях. В свою очередь Михаил предложил решить этот вопрос за взятку с должностными лицами ПАО «Россети-Юг», а предприниматель согласился. При этом сын мужчины не был осведомлен о намерении отца.

Арендодатель вышел на руководителя энергокомпании через посредника, уголовное дело в отношении которого также выделено в отдельное производство. Однако начальник ПАО «Россети-Юг» не согласился на сомнительное предложение и сообщил о нем сотрудникам правоохранительных органов.

Далее история развивалась уже под контролем правоохранителей. В июне 2024 года посредник перевел взятку, полученную от предпринимателя, на адрес криптокошелька, ранее созданного сотрудниками правоохранительных органов.

Овощевод в суде полностью признал вину. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.