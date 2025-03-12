Расследования

СК расследовал конфликт толпы цыган с молодой парой в Волжском

Расследования 12.03.2025 12:08
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12.03.2025 12:08


В городе Волжском Волгоградской области сотрудники СУ СК России завершили расследование уголовного дела в отношении цыган, принимавших участие в травле пары молодых людей возле торгового центра «Планета Лета». Двое несовершеннолетних обвиняются следствием в хулиганстве и покушении на грабеж. 

Напомним, что об инциденте возле торгового центра в Волжском ИА «Высота 102» сообщало осенью 2024 года. Тогда на видео попал конфликт группы цыганских подростков и двоих волжан – молодых парня и девушки. 

31 октября 2024 года обвиняемые вместе с группой несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, находились в одном из торговых центров Волжского. Там они увидели проходивших мимо парня и девушку и под надуманным предлогом стали провоцировать конфликт, – рассказали сегодня, 12 марта, в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. – Подростки начали преследовать молодых людей, громко выражались нецензурной бранью и угрожали физической расправой. Когда потерпевшие покинули ТЦ и направились к остановке, обвиняемые продолжили преследование. Их несовершеннолетние сообщники окружили пару на улице и продолжили угрожать применением физической силы. Также они требовали от потерпевших передать мобильные телефоны общей стоимостью 100 тысяч рублей и денежные средства в сумме 15 тысяч рублей. 

Отвязались цыгане от молодых людей лишь после того, как девушка достала телефон и, привлекая внимание прохожих, начала снимать видео. 



– Двое несовершеннолетних обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ – хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, соединённое с угрозой применения насилия и ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ – покушение на грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору, соединённое с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, – уточняют в пресс-службе волгоградского СУ СКР. 

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Рассматриваться оно будет в Волжском городском суде. 

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