В Волгограде аномально жаркая погода задержится ещё на несколько дней





В Волгоградской области резкая мартовская оттепель рискует обернуться затяжной и аномальной жарой. Как сообщает ИА «Высота 102», синоптики прогнозируют с началом новой рабочей недели повышение дневной температуры до 18 ºC.

По расчётам ЦГМС, 9 марта в регионе будет сухая, маловетреная погода. Температура воздуха ночью будет -1…-6ºC, а в дневные часы +7...+12ºC.

10 марта также будет без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Ночью столбик термометра будет на отметке -3…+2ºC, днем +9...+14ºC.

11 марта ожидается усиление ветра до 4-9 м/с с порывами до 8-13 м/с. Температура воздуха в ночной период составит -2…+3ºC, днем +7...+12ºC. В отдельных районах специалисты прогнозируют жару до +13...+18ºC.