Расследования

В Волгограде аномально жаркая погода задержится ещё на несколько дней

Расследования 08.03.2025 20:06
0
08.03.2025 20:06


В Волгоградской области резкая мартовская оттепель рискует обернуться затяжной и аномальной жарой. Как сообщает ИА «Высота 102», синоптики прогнозируют с началом новой рабочей недели повышение дневной температуры до 18 ºC.

По расчётам ЦГМС, 9 марта в регионе будет сухая, маловетреная погода. Температура воздуха ночью будет -1…-6ºC, а в дневные часы +7...+12ºC.

10 марта также будет без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Ночью столбик термометра будет на отметке -3…+2ºC, днем +9...+14ºC.

11 марта ожидается усиление ветра до 4-9 м/с с порывами до 8-13 м/с. Температура воздуха в ночной период составит -2…+3ºC, днем +7...+12ºC. В отдельных районах специалисты прогнозируют жару до +13...+18ºC.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
07.03.2025 20:20
Расследования 07.03.2025 20:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2025 19:29
Расследования 07.03.2025 19:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2025 17:37
Расследования 07.03.2025 17:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2025 15:16
Расследования 07.03.2025 15:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2025 13:45
Расследования 07.03.2025 13:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2025 11:58
Расследования 07.03.2025 11:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2025 11:36
Расследования 07.03.2025 11:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2025 11:27
Расследования 07.03.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2025 09:29
Расследования 07.03.2025 09:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2025 20:37
Расследования 06.03.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2025 16:31
Расследования 06.03.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2025 15:23
Расследования 06.03.2025 15:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2025 14:50
Расследования 06.03.2025 14:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2025 12:47
Расследования 06.03.2025 12:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2025 09:12
Расследования 06.03.2025 09:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:07
Бастрыкин поручил проверить сообщения об аварийной дороге под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:06
В Волгограде аномально жаркая погода задержится ещё на несколько днейСмотреть фотографии
19:12
КСП: обслуживание волгоградских бомбоубежищ обошлось бюджету в 4,3 млн рублейСмотреть фотографии
18:12
Менуа, Саак и Офелия: в облкомюстиции рассказали, как волгоградцы называли детейСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде 55-летняя женщина протаранила столб на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:39
Для галочки? Волжанка пожаловалась на принудительное отселение в «аварийный» домСмотреть фотографииCмотреть видео
15:33
В Волгоградской области вступит в силу запрет на работу мигрантовСмотреть фотографии
14:40
Волгоградские ватерполисты в гостях дважды обыграли подмосковный «Штурм-2002»Смотреть фотографии
13:42
Под Волгоградом жители села пожаловались Бастрыкину на аварийную дорогуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:03
Опрос «Высоты 102»: как поздравляют волгоградок с 8 МартаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:14
В Волгограде Международный женский день отметили цветочным забегомСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде рабочая неделя начнётся с магнитной буриСмотреть фотографии
10:27
Джипинг по-котовски: под Волгоградом очевидцы засняли экстрим-заезд «Жигулей» по затопленной улицеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:01
Владимир Путин поблагодарил россиянок за заботу, вдохновение и материнскую любовьСмотреть фотографииCмотреть видео
07:07
В России чиновникам помогут купить квартиры за бюджетный счётСмотреть фотографии
06:29
В Волгограде 8 марта простятся с театральным критиком Галиной БеспальцевойСмотреть фотографии
06:06
В аэропорту Волгограда сняты ограничения на приём и отправку самолётовСмотреть фотографии
21:31
Волгоградка Юлия Попова взяла серебро в финале турнира «Снежная королева» в МосквеСмотреть фотографии
21:21
Волгоградцам пообещали снижение цен на жизненно важные лекарстваСмотреть фотографии
20:51
Бурный паводок захватывает улицы ФроловоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:20
В Волжском выяснили обстоятельства появления свалки гробовСмотреть фотографии
19:29
Кто следующий? Еще один коттеджный поселок в Волго-Ахтубинской пойме могут признать незаконнымСмотреть фотографии
19:23
В ЦПКиО Волгограда стартовал сезон экстремальных равзлеченийСмотреть фотографии
19:07
Под Волгоградом нашлась пропавшая после уроков школьницаСмотреть фотографии
19:00
Дежурный Ан-26 для спасателей планируют разместить в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:31
В Волжском после уроков в школе пропала 13-летняя девочкаСмотреть фотографии
18:26
В Волгограде спасатели потушили пожар на первом этаже МКДСмотреть фотографии
17:37
«Петя, говори!» Глава Иловлинского района Иван Гель впервые подал голос в судеСмотреть фотографии
17:30
В волгоградском Детфонде назвали приоритетные направления на 2025 годСмотреть фотографии
17:17
Компания GRASS совместно с ГИБДД поздравили автоледи Волгограда и ВолжскогоСмотреть фотографии
 