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Три человека погибли в огне в Волгоградской области

Происшествия 25.04.2019 08:41
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25.04.2019 08:41

Три человека погибли сегодня утром при пожаре во Фроловском районе. Об этом ИА "Высота 102"  сообщили в региональном главке МЧС. Сигнал о ЧП в хуторе Омелино поступил на пульт дежурного в 02:37. Для борьбы с огнем на место прибыли расчеты пожарно-спасательных частей №75 и №78. Оказалось, что огонь полностью охватил деревянный, крытый шифером  дом. Огнеборцы справились  с пламенем в течение часа. Однако, когда стали разбирать завалы сгоревшего дома, выяснилось что без жертв не обошлось  - огонь унес жизни троих человек. 
Как стало известно информагентству,  погибли 90-летняя и 62-летняя женщины  и 62-летний мужчина. Причины возгорания предстоит выяснить сотрудникам испытательной пожарной лаборатории.

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