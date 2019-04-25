Три человека погибли в огне в Волгоградской области

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Происшествия 25.04.2019 08:41
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25.04.2019 08:41
Три человека погибли сегодня утром при пожаре во Фроловском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МЧС. Сигнал о ЧП в хуторе Омелино поступил на пульт дежурного в 02:37. Для борьбы с огнем на место прибыли расчеты пожарно-спасательных частей №75 и №78. Оказалось, что огонь полностью охватил деревянный, крытый шифером дом. Огнеборцы справились с пламенем в течение часа. Однако, когда стали разбирать завалы сгоревшего дома, выяснилось что без жертв не обошлось - огонь унес жизни троих человек.
Как стало известно информагентству, погибли 90-летняя и 62-летняя женщины и 62-летний мужчина. Причины возгорания предстоит выяснить сотрудникам испытательной пожарной лаборатории.
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