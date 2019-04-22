Волгоградцы жалуются на окутавший город дым и химический запах

Экология 22.04.2019 21:48
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22.04.2019 21:48
Жители нескольких районов Волгограда жалуются на запах гари и лёгкий смог, опустившийся на городские улицы. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, на данный момент нет сведений о выбросах каких-либо опасных химических веществ. Однако в Красноармейском, Советском и Краснооктябрьском районах города зафиксированы возгорание камыша и другой сухой растительности. Горел камыш и за Волгой. Ситуацию усугубляет и практически полное отсутствие ветра. Что касается химического запаха, который почувствовали некоторые волгоградцы, он мог появиться из-за того, что вместе сухими растениями сгорает и оставленный на пустырях мусор. Такой "аромат" дают брошенные пластиковые пакеты, бутылки, канистры, покрышки и другие бытовые отходы, которых в Волгограде скопилось на пустырях, в балках и оврагах в огромном количестве. Если дым доставляет беспокойство, то лучше закрыть окна и занавесить их влажной тканью или иначе увлажнить воздух в комнате.
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