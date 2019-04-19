Экономика

На «ДомКлик» от Сбербанка появилась коммерческая и нежилая недвижимость

Экономика 19.04.2019 13:32 Реклама
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19.04.2019 13:32


На портале сервиса поиска и покупки недвижимости в ипотеку от Сбербанка «ДомКлик» появились объявления о сдаче в аренду и продаже офисов, гостиниц, торговых помещений, складов, гаражей, машино-мест и других объектов коммерческой и нежилой недвижимости. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в том числе - объектов коммерческой недвижимости, находящихся в залоге у Сбербанка.
Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» блока «Розничный бизнес» Сбербанка: «Расширение каталога недвижимости, доступной в "ДомКлик", позволит нашим клиентам комплексно использовать возможности сервиса как для покупки, продажи и аренды жилья, так и для сделок с коммерческой недвижимостью. Нам важно, чтобы "ДомКлик" привлекал как можно больше новых частных клиентов и профессиональных участников рынка, помогая им экономить время и трудозатраты через использование современной цифровой платформы».
Размещение объявлений на «ДомКлик» бесплатно. Для привлечения дополнительного внимания клиентов и продвижения объявлений можно использовать платные тарифы «Премиум» и «Экспресс».
Справка. «ДомКлик» — сервис поиска и покупки недвижимости в ипотеку от Сбербанка. Работает с 2017 года. Позволяет подать заявку и получить одобрение ипотеки онлайн, выбрать недвижимость из сотен тысяч объявлений и отправить понравившийся вариант на одобрение в банк в один клик. При покупке готовой квартиры, отмеченной на «ДомКлик» значком «Одобрение онлайн», клиент получает дисконт к ставке по ипотеке в размере 0,3 п. п. Занял 1-е место в номинации «Сервисы» во Всероссийском конкурсе сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета — 2018».
Фото с сайта https://cabinet-bank.ru/domclick/

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