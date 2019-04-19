Бывший директор муниципального предприятия привлечен к субсидиарной ответственности за долги по электроэнергии
Экономика 19.04.2019 09:45
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19.04.2019 09:45
За долг муниципального предприятия «Давыдовское» Дубовского района за потребленную электроэнергию к субсидиарной ответственности привлечен его бывший руководитель. Задолженность в размере более 700 тысяч рублей экс -директор предприятия-банкрота теперь будет выплачивать из собственного кармана, Решение о взыскании этой суммы в пользу ПАО «Волгоградэнергосбыт» было принято Арбитражным судом Волгоградской области, сообщила ИА «высота 102» пресс-служба компании.
Муниципальное предприятие «Давыдовское» оказывало услуги водоснабжения жителям Давыдовского сельского поселения и за несколько лет своей деятельности накопило значительную задолженность перед гарантирующим поставщиком.
За систематическую неоплату счетов и ростом суммы долгов ПАО «Волгоградэнергосбыт» в рамках проводимых мероприятий по взысканию дебиторской задолженности обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о признании МП «Давыдовское» несостоятельным.
Суд возбудил в отношении неплательщика дело о банкротстве и признал МП «Давыдовское» несостоятельным. А на основании заявления конкурсного управляющего муниципального предприятия было вынесено решение о привлечении ответственных лиц коммунального должника к субсидиарной ответственности.
«Это пока первый подобный случай в судебной практике ПАО «Волгоградэнергосбыт», но уже не единственный, — комментирует ситуацию советник генерального директора ПАО «Волгоградэнергосбыт» Петр Захаров. — Мы активно применяем новые положения закона о банкротстве в части предъявления требований к руководителям компаний-должников. И на данный момент ожидаем еще одно решение арбитражного суда о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам за электроэнергию бывшего руководителя Светлоярского водоканала».
Напомним, согласно законодательству, под субсидиарной ответственностью понимается ответственность перед кредитором лица, не являющегося стороной по обязательству, дополнительно к ответственности другого лица — основного должника по обязательству (статья 399Гражданского кодекса Российской Федерации).
ПАО «Волгоградэнергосбыт» уведомляет, что аналогичные меры будут применяться и к другим неплательщикам. Благодаря закону о банкротстве энергетики получили дополнительный инструмент воздействия на нерадивых руководителей, которые в недавнем прошлом, чтобы уйти от долгов за поставленные энергоресурсы, преднамеренно банкротили предприятия и открывали новые, уже без долговых историй. Теперь недобросовестным потребителям больше не удастся безнаказанно уйти от накопленных долгов. Энергетики уверены, что эффективность взыскания задолженности через процедуру банкротства будет увеличиваться. А правоприменительная практика привлечения к субсидиарной ответственностистанет хорошим стимулом для руководителей предприятий своевременно погашать долги, а не рисковать собственным финансовым благополучием.
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