Происшествия

На кладбище под Волгоградом грузовик похоронной службы раздавил пенсионерку

Происшествия 19.04.2019 09:05
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19.04.2019 09:05


Пожилая женщина погибла на кладбище в Городище под колесами грузовика. Сегодня об обстоятельствах случившегося ИА "Высота 102" рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. Трагедия произошла накануне на улице Фрунзе. По предварительным данным, 79-летняя женщина возвращалась с погоста, когда ее на обочине сбил "КамАЗ". Возможной причиной аварии стала потеря 39-летним водителем управления машиной. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Как сообщили информагентству очевидцы, грузовик принадлежит ритуальному предприятию "Память".

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