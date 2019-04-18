Детский врач из Волгограда проведет 10 лет в тюрьме за обмен наркотиками

Расследования 18.04.2019 16:13
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18.04.2019 16:13
Провести 10 лет в колонии строгого режима предстоит детскому врачу Михаилу Верулашвили. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области, сегодня областной суд оставил в силе приговор, вынесенный ранее мужчине судом Ворошиловского района.
Было установлено, что в марте прошлого года Верулашвили, работавший детским врачом-травматологом-ортопедом, купил спайс. Употребив часть наркотика, остальное он решил обменять на другой синтетический наркотик - один из группы так называемых солей. Его задержали при этом обмене сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области. Как стало известно информагентству из достоверных источников, ранее мужчина работал в областной детской больнице.
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