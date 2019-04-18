



Более 400 административных нарушений миграционного законодательства были выявлены сотрудниками регуправлений полиции и ФСБ в ходе спецоперации "Нелегал-2019". Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, рейды проходили с 9 по 14 апреля на территории всего региона. Во время спецоперации правоохранители проверили места, где живут и работают трудовые мигранты. В то же время проводились усиленные досмотры на дорогах. Наиболее часто встречавшиеся нарушения - отсутствие патентов у работающих иностранцев и фиктивная регистрация гастарбайтеров. Нарушители миграционного законодательства оштрафованы на общую сумму почти в 800 тысяч рублей. Судами принято 18 решений о выдворении иностранцев из России. Также нарушителям запрещено возвращаться на территорию Российской Федерации в течении пяти лет.