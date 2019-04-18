Общество 18.04.2019 15:31
458 5
18.04.2019 15:31
Более 400 административных нарушений миграционного законодательства были выявлены сотрудниками регуправлений полиции и ФСБ в ходе спецоперации "Нелегал-2019". Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, рейды проходили с 9 по 14 апреля на территории всего региона. Во время спецоперации правоохранители проверили места, где живут и работают трудовые мигранты. В то же время проводились усиленные досмотры на дорогах. Наиболее часто встречавшиеся нарушения - отсутствие патентов у работающих иностранцев и фиктивная регистрация гастарбайтеров. Нарушители миграционного законодательства оштрафованы на общую сумму почти в 800 тысяч рублей. Судами принято 18 решений о выдворении иностранцев из России. Также нарушителям запрещено возвращаться на территорию Российской Федерации в течении пяти лет.
Реклама
Популярное по теме
06.04.2019 21:07
77733 0
20.03.2019 20:02
44040 8
30.03.2019 18:46
40204 0
Директора школ Волгоградской области сели за парты в сельской глубинке18.04.2019 19:29
В половине населенных пунктов Волгоградской области "не ступала нога" мусорного регоператора18.04.2019 18:00
В Волгограде «Ренессанс страхование» переедет в новый офис18.04.2019 16:27
На мосту через Волжскую ГЭС проведут и ямочный ремонт18.04.2019 13:46
Капремонт «орденоносного» дома в центре Волгограда вступил в активную фазу18.04.2019 13:01
В центре Волгограда укрепят склон рядом с ареной ЧМ-201818.04.2019 12:43
В Волгограде УК заплатит инвалиду за затопленную квартиру18.04.2019 12:17
В Волгоградской области отменен режим повышенной готовности, введенный к паводку18.04.2019 10:51
Чиновники под Волгоградом отдали предпринимателю 122 га земли без торгов18.04.2019 09:48
В Волгограде наладилось речное сообщение с островом Сарпинским18.04.2019 09:05
Долги по зарплате в Волгоградской области беспокоят министра РФ17.04.2019 18:38
В Волгограде сильный ветер прервал сообщение с островом Сарпинским17.04.2019 17:30
Штормовое усиление ветра ожидается в Волгоградской области17.04.2019 15:46
В Волгограде обломившееся дерево остановило движение скоростных трамваев17.04.2019 15:02
60 тысяч рублей за минуту: в Волгограде готовятся к победному фейерверку17.04.2019 14:09
Реклама