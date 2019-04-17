Спорт

Волгоградский "Ротор" почувствовал вкус победы

Спорт 17.04.2019 17:19
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17.04.2019 17:19


О проделанной работе и ситуации, в которой находится волгоградская команда рассказал сегодня журналистам генеральный директор ФК “Ротор” Андрей Рекечинский, сообщает ИА “Высота 102”. По его словам, тренерский штаб полностью осуществил задуманную программу по подготовке команды. После серии из пяти одержанных командой побед, руководитель клуба заявил, что “Ротор” постарается занять максимально высокое место в турнирной таблице. Ранее была поставлена задача выйти на позицию не ниже 8 строчки. Сейчас команда располагается на девятой позиции. Нужды ни в чем “Ротор” не испытывает. И вообще у команды все хорошо.
Впрочем, что касается вопросов о будущем "Ротора", то Андрей Рекечинский отвечал на них скупо. Он заявил, что пока рано говорить о долгосрочных планах. Ближайшая цель - победить в игре с “Армавиром”. Матч пройдет в эту субботу на “Волгоград Арене”. Также гендиректор клуба пока не готов рассказать о составе команды в следующем сезоне. По словам Рекечинского, это станет известно лишь в конце текущего сезона. “У нас есть контракты с рядом игроков, есть какие-то наметки. Может быть кого-то из ребят позовут в премьер-лигу, а может они сами захотят уйти”, - сказал Андрей Рекечинский. Он отметил, что последнее время “Ротору” везет в игре.  Сообщил он и о том, что футбольный клуб сейчас пробует свои силы в так называемом маркетинговом чемпионате ФНЛ. Победителем в нем станет самая популярная команда с самым “раскрученным” брендом.

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