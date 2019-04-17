Депутаты Волгоградской облдумы решились дать оценку мусорной реформе

Политика 17.04.2019 14:43
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17.04.2019 14:43
Реализацию мусорной реформы решили предметно обсудить в Волгоградской областной думе. Как сообщает ИА «Высота 102», расширенное рабочее совещание комитета по ЖКХ, жилищной политике и строительству назначено на четверг, 18 апреля. На последних заседаниях регпарламента депутаты не единожды предлагали коллегам поднять проблемы, связанные с вывозом и утилизацией ТКО в регионе. Так, 8 апреля нардепы вскользь упомянули о миллионных долгах регоператора перед субподрядчиками. Ранее народные избранники сигнализировали о сложностях с вывозом мусора в отдаленных районах области. Попытки отдельных «слуг народа» с голоса включить эти темы в повестку дня заседания успехом ни разу не увенчались. Поэтому думцы договорились посвятить этой сфере отдельную встречу.
На совещание по теме обращения с ТКО пригласили врио гендиректора ООО «Управление отходами – Волгоград» Сергея Галкина, руководство Волгограда и Волжского. С докладами выступят председатели комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, а также облкомприроды. Планируется, что участники встречи обсудят, в том числе, вопросы раздельного сбора мусора и утилизации отходов.
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