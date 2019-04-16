



Сегодня лидер реготделения «Единой России» Сергей Горняков стал участником предварительного партийного голосования. Как сообщает ИА «Высота 102», оргкомитет по проведению праймериз также зарегистрировал в качестве участника главу Волгограда Виталия Лихачева. На прошлой неделе участником предварительного партийного голосования стал председатель заксобрания Николай Семисотов.

На сегодняшний день желание баллотироваться в облдуму от «Единой России» изъявили более 170 человек. Каждый из них обязан принять участие как минимум в двух дебатах, а также провести несколько встреч с населением. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.



