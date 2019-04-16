Цены на бензин в Волгоградской области не стоят на месте

Аналитика 16.04.2019 12:25
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16.04.2019 12:25
За прошедшую неделю в Волгоградской области вновь подросли цены на бензин. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование Волгоградстата, так, бензин марки АИ-92 прибавил в стоимости 0,05% (средняя стоимость теперь составляет 42,08 рубля за литр), бензин марки АИ-95 – 0,04% (45,72 рубля за литр). Цена дизельного топлива и бензина марки АИ-98 осталась прежней.
Напомним, небольшое увеличение стоимости бензина марки АИ-92 и АИ-95 в Волгоградской области было зафиксировано и по результатам последнего исследования.
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