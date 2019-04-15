За 10 лет работы контакт-центр ПАО «Волгоградэнергосбыт» шагнул навстречу прогрессу





Контакт-центр ПАО «Волгоградэнергосбыт» отметил свой первый юбилей. 10 лет назад была создана единая централизованная справочная служба, в которую по специально выделенным телефонным номерам мог дозвониться потребитель из любого района области и выяснить необходимую информацию.

За прошедшие годы возможности удаленного обслуживания и обратной связи значительно выросли. Отправить запрос и получить информацию можно теперь не только по телефону, но и на сайте компании — в Личном кабинете, интернет-чате, — напоминают читателям ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

«И сейчас телефоны не умолкают в контакт-центре. Ведь зачастую без индивидуального подхода и работы с конфиденциальной информацией не обойтись», — делятся сотрудники компании. — В дни передачи показаний в центре наступает полный аншлаг. По закону практически каждый из тех 800 тысяч клиентов ПАО «Волгоградэнергосбыт», которые имеют счетчик электроэнергии, обязаны передать его данные для расчета платы за коммунальный ресурс в установленные дни. В настоящее время временной диапазон расширен, и прием показаний в компании производится с 15 по 25 число. Однако, эта пора была и, по-прежнему, остается самой горячей».

Компания существенно расширила сам набор удаленных сервисов по приему данных. Как шутят в контакт-центре, за десять лет мы внедрили 10 способов передачи показаний. Помимо телефона, это и СМС, электронная почта, онлайн-чат, онлайн-форма без регистрации и т.д.

Дополнен и функционал классического телефона. Речь идет о речевом роботе, или электронном помощнике, как его называют специалисты центра. Впрочем, как ни называй его, суть технологии не меняется. Набрав выделенный номер, потребитель связывается с речевой системой распознавания речи. Обычным человеческим голосом она уточнит его адрес, попросит продиктовать ему данные счетчика и распознает их, переведет в цифры и передаст в компьютерную биллинговую систему, которая произведет начисления и направит платежный документ. Хочешь — бумажный по почте, а хочешь – на любимый гаджет в удобном формате, что гораздо быстрее.

«Потребители привыкли передавать данные по телефону. Многие просто не имеют компьютерной техники, или принципиально не хотят ее осваивать, ссылаясь на возраст, — рассказывает ведущий специалист по связи ПАО «Волгоградэнергосбыт» Алевтина Александрина,— для них общаться с оператором гораздо комфортнее. Что греха таить, многим пожилым людям даже звонок в колл-центр — это еще одно окошко в мир, возможность пообщаться.

Однако, мы можем сказать, что электронный помощник действует также внимательно, и если так можно выразиться, обходительно, словно живой человек. Никогда не раздражается, будет терпеливо и доброжелательно ожидать ваши данные, укажет на возможную ошибку. При этом он, самое главное, работает круглосуточно, и что более важно, показания можно передать без утомительного ожидания соединения с оператором».

Контакт-центр ПАО «Волгоградэнергосбыт»

Набрав телефонный номер 13-99 (для жителей области (8442) 1399), потребители могут получить информацию:

• о расчетах и платежах за электроэнергию;

• о порядке заключения договоров энергоснабжения и технологического присоединения;

• о действующих тарифах;

• о ближайших пунктах приема платежей и адресах сбытовых участков и сетевых организаций;

• о порядке производства замеров по качеству электрической энергии и ремонте приборов учета.

http://www.energosale34.ru Сайт ПАО «Волгоградэнергосбыт» —



