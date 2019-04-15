Экономика

За 10 лет работы контакт-центр ПАО «Волгоградэнергосбыт» шагнул навстречу прогрессу

Экономика 15.04.2019 15:46
172 0
15.04.2019 15:46


Контакт-центр ПАО «Волгоградэнергосбыт» отметил свой первый юбилей. 10 лет назад была создана единая централизованная справочная служба, в которую по специально выделенным телефонным номерам мог дозвониться потребитель из любого района области и выяснить необходимую информацию. 
За прошедшие годы возможности удаленного обслуживания и обратной связи значительно выросли. Отправить запрос и получить информацию можно теперь не только по телефону, но и на сайте компании — в Личном кабинете, интернет-чате, — напоминают читателям ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
«И сейчас телефоны не умолкают в контакт-центре. Ведь зачастую без индивидуального подхода и работы с конфиденциальной информацией не обойтись», — делятся сотрудники компании. — В дни передачи показаний в центре наступает полный аншлаг. По закону практически каждый из тех 800 тысяч клиентов ПАО «Волгоградэнергосбыт», которые имеют счетчик электроэнергии, обязаны передать его данные для расчета платы за коммунальный ресурс в установленные дни. В настоящее время временной диапазон расширен, и прием показаний в компании производится с 15 по 25 число. Однако, эта пора была и, по-прежнему, остается самой горячей». 
Компания существенно расширила сам набор удаленных сервисов по приему данных. Как шутят в контакт-центре, за десять лет мы внедрили 10 способов передачи показаний. Помимо телефона, это и СМС, электронная почта, онлайн-чат, онлайн-форма без регистрации и т.д.  
Дополнен и функционал классического телефона. Речь идет о речевом роботе, или электронном помощнике, как его называют специалисты центра. Впрочем, как ни называй его, суть технологии не меняется. Набрав выделенный номер, потребитель связывается с речевой системой распознавания речи. Обычным человеческим голосом она уточнит его адрес, попросит продиктовать ему данные счетчика и распознает их, переведет в цифры и передаст в компьютерную биллинговую систему, которая произведет начисления и направит платежный документ. Хочешь  — бумажный по почте, а хочешь –  на любимый гаджет в удобном формате, что гораздо быстрее.  
«Потребители привыкли передавать данные по телефону. Многие просто не имеют компьютерной техники, или принципиально не хотят ее осваивать, ссылаясь на возраст, — рассказывает ведущий специалист по связи ПАО «Волгоградэнергосбыт» Алевтина Александрина,—  для них общаться с оператором гораздо комфортнее. Что греха таить, многим пожилым людям даже звонок в колл-центр — это еще одно окошко в мир, возможность пообщаться.
Однако, мы можем сказать, что электронный помощник действует также внимательно,  и если так можно выразиться,  обходительно, словно живой человек. Никогда не раздражается, будет  терпеливо и доброжелательно  ожидать ваши данные, укажет на возможную ошибку.  При этом он, самое главное,  работает круглосуточно, и что более важно, показания можно передать без утомительного ожидания соединения с оператором». 
Контакт-центр ПАО «Волгоградэнергосбыт» 
Набрав телефонный номер 13-99 (для жителей области (8442) 1399), потребители могут получить информацию:
• о расчетах и платежах за электроэнергию;
• о порядке заключения договоров энергоснабжения и технологического присоединения;
• о действующих тарифах;
• о ближайших пунктах приема платежей и адресах сбытовых участков и сетевых организаций;
• о порядке производства замеров по качеству электрической энергии и ремонте приборов учета.
Сайт ПАО «Волгоградэнергосбыт» — http://www.energosale34.ru

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде флагманский цех "Красного Октября" обрел крышу
25.03.2019 12:45
11694 19
В Волгоградской области при установке камер видеонаблюдения «налево» потратили 8 млн рублей
11.04.2019 13:50
10160 24
Юрий Сударев: Торговая сеть «Радеж» продолжает стабильно работать
29.03.2019 10:36
17495 10
Экономика
15.04.2019 15:06
Экономика 15.04.2019 15:06
425 4 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.04.2019 13:54
Экономика 15.04.2019 13:54
7138 12 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.04.2019 13:32
Экономика 15.04.2019 13:32
134 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.04.2019 11:27
Экономика 15.04.2019 11:27
6455 10 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.04.2019 10:10
Экономика 15.04.2019 10:10
3775 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.04.2019 10:02
Экономика 15.04.2019 10:02
1234 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.04.2019 09:29
Экономика 15.04.2019 09:29
1924 12 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.04.2019 08:58
Экономика 15.04.2019 08:58
1176 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.04.2019 18:48
Экономика 14.04.2019 18:48
3253 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.04.2019 15:51
Экономика 14.04.2019 15:51
3428 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
12.04.2019 13:59
Экономика 12.04.2019 13:59
7994 17 Обсудить

0
Далее
Экономика
12.04.2019 12:54
Экономика 12.04.2019 12:54
662 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
11.04.2019 17:30
Экономика 11.04.2019 17:30
1671 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
11.04.2019 14:52
Экономика 11.04.2019 14:52
449 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
11.04.2019 13:50
Экономика 11.04.2019 13:50
10160 24 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:46
За 10 лет работы контакт-центр ПАО «Волгоградэнергосбыт» шагнул навстречу прогрессуСмотреть фотографии
15:27
В Волгограде снесут свыше десятка гаражейСмотреть фотографии
15:06
В Волгограде назвали долгострой-рекордсменСмотреть фотографии
14:32
Виновник гибели роллера в центре Волгограда требует вернуть ему права досрочноСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде демонтировали остановку после страшного ДТП с иномаркой и маршруткойСмотреть фотографии
13:54
В Волгоградской области от мусорного оператора в судах требуют миллионы рублей Смотреть фотографии
13:08
Жительница Волгограда в ссоре пырнула ножом мужа-лентяяСмотреть фотографии
12:57
Первые 100 000 камер: домашнее облачное видеонаблюдение «Ростелекома» набирает оборотыСмотреть фотографии
12:19
В Волгоградской области чиновников призвали подежурить в период напряженной пожароопасной обстановкиСмотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области горе-мать воспитывала двоих малышей кулакамиСмотреть фотографии
11:44
Пенсионерка из Волгограда перевела мошеннику за чудодейственное белье 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:27
Мэрия выбрала «родственного» подрядчика для ремонта дорог в двух районах ВолгоградаСмотреть фотографии
11:20
Трое детей пострадали в ДТП в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:14
Волгоградский «КАУСТИК» открыл артистам «Царицынской оперы» новые творческие возможностиСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде не все таксисты поддержали объявленную накануне забастовкуСмотреть фотографии
10:06
В Волжском водитель-диабетик впал в кому за рулем и врезался в деревоСмотреть фотографии
10:02
ООО «Волжские тепловые сети» начинают работы по опрессовке сетей теплоснабженияСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде "однофамилец" оборонного предприятия проштрафился на продаже арестованного имуществаСмотреть фотографии
09:26
Под Волгоградом землекоп оставил без плодородного слоя обширную территориюСмотреть фотографии
08:58
Оплата услуг ЖКХ: выбираем разумную экономиюСмотреть фотографии
07:26
В Волгограде студенты из Китая и Вьетнама спасли бездомного псаСмотреть фотографии
18:59
Готовы ли вы жить в Сталинграде: жители города-героя высказались о переименовании Волгограда Смотреть фотографииCмотреть видео
18:48
В Волгограде завод-банкрот «Химпром» замахнулся на имущество «РЖД»Смотреть фотографии
15:51
В Волгоградской области аудиторы опечалены финансовыми показателями ГУП «Заря»Смотреть фотографии
15:44
«Нам затыкают рот»: в Волгоградской области чиновник подал в суд за клевету на учительницу после жалобыСмотреть фотографии
12:31
Депутаты Волгоградской облдумы и прокуроры "рассорились" из-за валежникаСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде активисты ОНФ помыли дороги шампунем (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
10:46
В Волжском маршрутка врезалась в столб - двое в больницеСмотреть фотографии
10:23
Двое детей попали под колеса авто в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
09:43
В Ворошиловском районе Волгограда в ДТП искорежило 5 машин – погибла девушкаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 