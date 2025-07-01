Экономика

Сувениры и спонтанные покупки: какие траты в отпуске южане признали бесполезными

Экономика 01.07.2025 12:19
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01.07.2025 12:19


По данным опроса жителей ЮФО, лишними тратами в отпуске признаны расходы на покупку сувениров – в этом признались 68% респондентов, спонтанные расходы на развлечения – 58%, посещение переоцененных ресторанов – 38%, неудачные экскурсии – 31% и аренду транспорта – 16%. Опрос проводился среди 1500 южан в возрасте от 18 до 65 лет банком ВТБ.

Несмотря на импульсивные покупки, большинство респондентов все же стараются контролировать расходы на отдыхе. 67% южан признались, что частично ограничивают траты на развлечения, сувениры и питание, 27% привыкли ни в чем себе не отказывать в отпуске.

Главными лайфхаками для экономии в отпуске южане назвали поиск более доступных кафе и ресторанов – 38%, планирование расходов до поездки – 28%, а также использование скидок по программам лояльности – 31%. Планируя отпуск, респонденты заранее выбирают наиболее подходящие категории кешбэка.

Жители Юга также признались, что выделяют на траты и развлечения до 60% запланированных на отпуск денег. Однако не всегда такие траты приносят радость: более 75% опрошенных хотя бы раз были разочарованы потраченными финансами на развлечения или посещение известных достопримечательностей.

Сувениры по-прежнему остаются неотъемлемой частью отпускных расходов: 78% респондентов хотя бы раз покупали ненужные сувениры, а треть опрошенных тратятся на них практически в каждой поездке.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

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