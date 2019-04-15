Экология

Под Волгоградом землекоп оставил без плодородного слоя обширную территорию

Экология 15.04.2019 09:26
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15.04.2019 09:26


Рекультивацию земельного участка в Светлоярском районе обязали провести гражданина, нарушившего почвенный слой на обширной территории в ходе несанкционированных земляных работ. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, такое решение принял Светлоярский районный суд по иску надзорного ведомства.
Так, в ходе проведенной в 2018 году проверки было установлено, что гражданином в отсутствие разрешения на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на территории района были проведены земляные работы по снятию и перемещению плодородного слоя почвы на участке площадью более 90 соток (9832 метра). 
Гражданин был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 8.6 КоАП РФ. Своими действиями, по данным прокуратуры, он причинил вред окружающей природной среде. Был подан иск в суд с требованием обязать виновное лицо разработать проект рекультивации земель, нарушенных в результате хозяйственной деятельности, и провести в соответствии с проектом рекультивацию. Требование прокуратуры были удовлетворены.
Решение суда в законную силу пока не вступило.

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