



Рекультивацию земельного участка в Светлоярском районе обязали провести гражданина, нарушившего почвенный слой на обширной территории в ходе несанкционированных земляных работ. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, такое решение принял Светлоярский районный суд по иску надзорного ведомства.

Так, в ходе проведенной в 2018 году проверки было установлено, что гражданином в отсутствие разрешения на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на территории района были проведены земляные работы по снятию и перемещению плодородного слоя почвы на участке площадью более 90 соток (9832 метра).

Гражданин был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 8.6 КоАП РФ. Своими действиями, по данным прокуратуры, он причинил вред окружающей природной среде. Был подан иск в суд с требованием обязать виновное лицо разработать проект рекультивации земель, нарушенных в результате хозяйственной деятельности, и провести в соответствии с проектом рекультивацию. Требование прокуратуры были удовлетворены.

Решение суда в законную силу пока не вступило.



