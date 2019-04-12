Общество

В Волгограде День космонавтики отметили мероприятием в духе советских времен

Общество 12.04.2019 12:22
2251 16
12.04.2019 12:22


«12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич», -   с коллективного прослушивания  этого исторического радиосообщения ТАСС началось сегодня торжественное мероприятие  на площадке у Волгоградского планетария, передает ИА «Высота 102». На линейку по случаю Дня космонавтики организованно привели школьников. Гости из числа чиновников и депутатов один за другим произнесли речи, специально подготовленные дети прочитали стихи про космос, а студенты в желтых жилетках исполнили энергичный танец. Кульминацией мероприятия должен был стать одновременный запуск в небо разноцветных воздушных шаров, но так как их раздали детям заранее, то часть шариков улетела в неизвестность слегка раньше. 

Все получилось несколько сумбурно, но душевно, потому что маленькие участники мероприятия все равно прониклись смыслом праздника. Те школьники, с которыми удалось побеседовать корреспонденту ИА «Высота 102», с ходу называли имя первого космонавта, говорили про важность его полета для всего человечества и заключали, что Юрий Гагарин  был очень смелым человеком. 
Параллельно с торжественной линейкой у Волгоградского планетария прошла не менее торжественная посадка аллеи имени Юрия Гагарина. Лопаты в руки перед объективами телекамер взяли замгубернатора Владимир Попков, пара депутатов и представители волгоградских школ.  



Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Погибшей по вине молодогвардейца семье устанавливают мемориал на волжском кладбище
06.04.2019 21:07
75655 0
«Высота 102»: Гости Волгограда скоро перестанут испытывать страдания при въезде в город
20.03.2019 20:02
43593 8
Губернатор Волгоградской области навел шороху в волжской больнице
30.03.2019 18:46
39593 0
Общество
12.04.2019 13:15
Общество 12.04.2019 13:15
6392 16 Обсудить

0
Далее
Общество
12.04.2019 12:55
Общество 12.04.2019 12:55
960 12 Обсудить

0
Далее
Общество
12.04.2019 11:09
Общество 12.04.2019 11:09
276 1 Обсудить

0
Далее
Общество
12.04.2019 10:11
Общество 12.04.2019 10:11
1022 3 Обсудить

0
Далее
Общество
11.04.2019 21:29
Общество 11.04.2019 21:29
3537 0 Обсудить

0
Далее
Общество
11.04.2019 18:15
Общество 11.04.2019 18:15
2787 7 Обсудить

0
Далее
Общество
11.04.2019 17:53
Общество 11.04.2019 17:53
4730 8 Обсудить

0
Далее
Общество
11.04.2019 17:16
Общество 11.04.2019 17:16
1796 3 Обсудить

0
Далее
Общество
11.04.2019 13:09
Общество 11.04.2019 13:09
6417 13 Обсудить

0
Далее
Общество
11.04.2019 12:55
Общество 11.04.2019 12:55
1390 2 Обсудить

0
Далее
Общество
11.04.2019 11:29
Общество 11.04.2019 11:29
2235 11 Обсудить

0
Далее
Общество
11.04.2019 09:15
Общество 11.04.2019 09:15
1597 11 Обсудить

0
Далее
Общество
10.04.2019 18:49
Общество 10.04.2019 18:49
1745 1 Обсудить

0
Далее
Общество
10.04.2019 16:39
Общество 10.04.2019 16:39
611 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.04.2019 15:56
Общество 10.04.2019 15:56
10833 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:59
В Волгоградской области за три месяца ликвидировали 1,5 тысячи фиктивных компанийСмотреть фотографии
13:41
Шаг навстречу мечте: команды детских домов и школ-интернатов едут покорять ВолгоградСмотреть фотографии
13:15
«Волгоградское гетто»: жильцы аварийного дома в окружении развалин мечтают о переселении Смотреть фотографии
12:55
Сотни нарушений вскрыла в Волгоградской области прокуратура в ходе "лекарственной" проверкиСмотреть фотографии
12:31
В Волжском задержали грабителя, раздевшего прохожего
12:22
В Волгограде День космонавтики отметили мероприятием в духе советских временСмотреть фотографии
11:48
"Люди в панике разбегались": появилось новое видео тарана маршруткой остановки в Волгограде Cмотреть видео
11:19
В Волгограде задержали телефонных мошенников "межрегионального" масштаба (ВИДЕО)Cмотреть видео
11:12
«Ростелеком» обеспечил бесперебойную работу системы видеонаблюдения на досрочном ЕГЭ-2019Смотреть фотографии
10:42
«Сорок три штрафа»: Задержанного водителя “Hyundai Accent” за смертельное ДТП с маршруткой уже лишали прав Смотреть фотографии
10:21
В Волгограде молодой водитель “Mercedes” отвез в больницу сбитую им пенсионерку
10:11
Волгоградцев предупредили, где сегодня будет горетьСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде задержан водитель легковушки за смертельное ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
21:29
Замминистра МВД представил нового начальника ГСУ МВД по Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:06
«Высота 102»ТВ: Мусорный коллапс все еще реальность Волгограда Смотреть фотографииCмотреть видео
18:15
Конец теплу: в Волгограде завершают отопительный сезонСмотреть фотографии
17:53
В Волгограде деньги с кооператива беглого экс-депутата Госдумы взыскивает его сын-пайщикСмотреть фотографии
17:30
Микроклимат в квартирах волгоградцев может стать совершеннымСмотреть фотографии
17:16
В Волгограде владелец автостоянки ответит за горящую свалкуСмотреть фотографии
16:22
Суд продлил конкурсное производство на заводе "Красный Октябрь" в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:07
Поселок Забазный в Волгограде накрыло «мусорным ковром»Смотреть фотографии
15:28
Не князь, а жулик: в Волгограде Дмитрий Донской обул дольщиков, Пенсионный фонд и чиновниковСмотреть фотографииCмотреть видео
14:36
В Волгограде эвакуируют чиновников и школьников Смотреть фотографии
14:03
В Волжском на улице загорелся бензовоз
13:50
В Волгоградской области при установке камер видеонаблюдения «налево» потратили 8 млн рублейСмотреть фотографии
13:14
Виртуальная АТС привлекла клиентов «Ростелекома» и обеспечила его лидерствоСмотреть фотографии
13:09
Ремонт моста через Волгу в Волгограде начали из-за появившейся колейностиСмотреть фотографии
12:55
Полицейские Волгоградской области на пороге 100-летия главка МВДСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде загорелась стихийная свалка недалеко от стоянки древнего человекаСмотреть фотографии
11:47
Волгоградка погасила кредит деньгами дяди из Ямало-Ненецкого автономного округа
Реклама
Реклама
 