Общество 12.04.2019 12:22
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12.04.2019 12:22
«12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич», - с коллективного прослушивания этого исторического радиосообщения ТАСС началось сегодня торжественное мероприятие на площадке у Волгоградского планетария, передает ИА «Высота 102». На линейку по случаю Дня космонавтики организованно привели школьников. Гости из числа чиновников и депутатов один за другим произнесли речи, специально подготовленные дети прочитали стихи про космос, а студенты в желтых жилетках исполнили энергичный танец. Кульминацией мероприятия должен был стать одновременный запуск в небо разноцветных воздушных шаров, но так как их раздали детям заранее, то часть шариков улетела в неизвестность слегка раньше.
Все получилось несколько сумбурно, но душевно, потому что маленькие участники мероприятия все равно прониклись смыслом праздника. Те школьники, с которыми удалось побеседовать корреспонденту ИА «Высота 102», с ходу называли имя первого космонавта, говорили про важность его полета для всего человечества и заключали, что Юрий Гагарин был очень смелым человеком.
Параллельно с торжественной линейкой у Волгоградского планетария прошла не менее торжественная посадка аллеи имени Юрия Гагарина. Лопаты в руки перед объективами телекамер взяли замгубернатора Владимир Попков, пара депутатов и представители волгоградских школ.
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