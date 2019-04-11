В Волгограде деньги с кооператива беглого экс-депутата Госдумы взыскивает его сын-пайщик

Общество 11.04.2019 17:53
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11.04.2019 17:53
Депутат Волгоградской облдумы Алексей Михеев - сын бывшего депутата Государственной думы Олега Михеева, подал иск в суд о взыскании денежных средств с КПК "Диамант". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Центральный районный суд, иск о взыскании суммы по договору займа, кредитному договору был подан 10 апреля текущего года. Какую сумму взыскивает с кооператива Алексей Михеев, пока неизвестно. Депутат областной думы имеет неплохой доход: за 2017 год Алексей Михеев задекларировал почти 12 миллионов рублей, а его супруга - 19,5 миллиона. Однако в декларации сумма вкладов не указана. Отметим, что учредителями КПК "Диамант" являются 15 пайщиков, среди которых - отец Михеева-младшего - Олег Михеев, который с 2017 года находится в федеральном розыске.
Алексей Михеев, отметим, далеко не первый из пайщиков, кто подал иск в суд о взыскании с КПК "Диамант" своих денег. Так, по сведениям информагентства, в Центральный районный суд Волгограда уже подано порядка 9 таких исков.
Напомним, что проблемы у кооператива начались в середине января этого года, когда внезапно закрылись несколько офисов "Диаманта". В общественной организации "Кредитный правозащитник" заявили, что люди не могут дозвониться ни по одному из номеров кооператива, ни тем более, снять свои деньги. Кооператив предлагал делать вклады под 16-18% годовых и волгоградцы, среди которых было немало пенсионеров, несли сюда деньги. По мнению экспертов общественной организации, объем средств, вложенных пайщиками в кооператив, может достигать 1 млрд рублей. Так ли это на самом деле, выяснят следователи – в отношении кредитного кооператива "Диамант" возбуждено уголовное дело по статье 172.2 УК РФ (Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества). Сообщалось, что в полицию уже поступило порядка 10 заявлений от вкладчиков этого КПК. В арбитражном суде Волгоградской области рассматривается дело о признании кооператива банкротом.
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