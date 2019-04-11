Волгоградка погасила кредит деньгами дяди из Ямало-Ненецкого автономного округа

Ответить в суде за растрату чужих денег предстоит жительнице Советского района Волгограда. Как рассказала сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, 34-летняя женщина обманула своего родного дядю, жителя города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. В январе 2017 года мужчина решил купить в Волгограде квартиру, а, чтобы не приезжать самому, он оформил доверенность на родственницу. Ей же переслал почти два миллиона рублей. Правда, женщине чужие деньги вскружили голову и она с их помощью решила свои насущные проблемы - погасила кредит, который брала для покупки внедорожника. Когда обман вскрылся, женщина призналась полицейским в преступлении. Расследованием занимались сотрудники СО-6 УМВД России по Волгограду. Уголовное дело будет рассматриваться в Советском районном суде.



