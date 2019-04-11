По Волгоградской области «шагает» бруцеллез

Экология 11.04.2019 10:20
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11.04.2019 10:20
Еще в одном районе Волгоградской области - Светлоярском - введены ограничительные мероприятия из-за вспышки бруцеллеза у коров в селе Райгород. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ областного комитета ветеринарии, ограничительные мероприятия введены в целях недопущения распространения инфекции и ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота на территории Светлоярского района.
Отметим, что на прошлой неделе аналогичный приказ был издан по Среднеахтубинскому району, где зараженные бруцеллезом коровы были выявлены в хуторе Пламенка. Так, в период действия ограничительных мероприятий перемещение коров, выгон их на пастбища или на убой можно только с разрешения специалистов государственной ветеринарной службы района. Запрещается заготовка сена, соломы и других кормов, их вывоз за пределы неблагополучной зоны, а также вывоз молока. Нельзя провозить крупный рогатый скот через этот населенный пункт, так как запрещен всяческий контакт здорового поголовья с зараженными коровами. Больной бруцеллезом крупный рогатый скот должен быть изолирован и отправлен на убой.
Справка. Бруцеллез — это инфекционное заболевание, при котором поражается сердечно-сосудистая система, нервная система и костно-суставный аппарат. Опасность заболевания у животных связана с тем, что бруцеллез может передаваться от больных животных человеку. Возбудители бруцеллеза предаются через мясо больных животных и молоко. Человек заражается данными бактериями, употребляя животные продукты, а также через слизистые оболочки пищеварительного и дыхательного тракта, через ссадины и царапины, при прямом контакте с зараженными животными, обработке их кожи и шерсти. Заболевание развивается без симптомов и его не всегда можно распознать.
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