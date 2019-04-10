Общество

Комитет финансов Волгоградской области займется машиной для урюпинских чиновников

Общество 10.04.2019 11:12
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10.04.2019 11:12


Волгоградское УФАС России не нашло нарушений в закупке  администрацией Урюпинска  автомобиля. Однако точка в этой истории не поставлена. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС. 
Накануне  в Волгоградском УФАС России завершилось проведение внеплановой проверки по обращению Урюпинской межрайонной прокуратуры на действия заказчика - МУП «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского округа город Урюпинск» при проведении скандального электронного аукциона на поставку легкового автомобиля.   В результате проведения внеплановой проверки закупки нарушений законодательства о контрактной системе, в том числе в действиях заказчика, не установлено.
Так, при проведении проверки заказчиком представлены сведения о том, что требованиям технического задания соответствует не только автомобиль Toyota Camry. Кроме того, установлено, что на участие в аукционе поступили  заявки трех участников, все участники допущены к участию в аукционе, по результатам проведения аукциона снижение цены составило 85260 рублей или 4,4% от начальной (максимальной) цены контракта». Однако история на этом не закончена. 

Руководитель УФАС Роман Лучников так прокомментировал это дело: «Несмотря на то, что в данном случае мы не выявили нарушений, точку в этом деле ставить рано, поскольку остаются вопросы к обоснованности принятия решения о проведении такой закупки и ее целесообразности, а также к правильности обоснования заказчиком начальной (максимальной) цены контракта. Поэтому  с целью разрешения данных вопросов нами в соответствии с законодательством о контрактной системе принято решение о направлении материалов проверки в комитет финансов Волгоградской области как орган, уполномоченный на территории области на осуществление внутреннего финансового контроля».
Напомним, как сообщало ИА "Высота 102", чиновники городского округа пожелали приобрести за счет дефицитного бюджета дорогую иномарку – автомобиль, начальная стоимость которого была оценена в 1 миллион 926 тысяч рублей.  Урюпинской межрайонной прокуратурой в действиях заказчика и администрации городского округа выявлены нарушения требований бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок и защите конкуренции.Кроме того, в прокуратуре посчитали недопустимым приобретать дорогую машину при дефиците городского бюджета в 9,5 миллиона рублей. Несмотря на выданное представление, чиновники Урюпинска все-таки провели закупку и приобрели желаемый автомобиль. 

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