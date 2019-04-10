Комитет финансов Волгоградской области займется машиной для урюпинских чиновников





Волгоградское УФАС России не нашло нарушений в закупке администрацией Урюпинска автомобиля. Однако точка в этой истории не поставлена. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС.

Накануне в Волгоградском УФАС России завершилось проведение внеплановой проверки по обращению Урюпинской межрайонной прокуратуры на действия заказчика - МУП «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского округа город Урюпинск» при проведении скандального электронного аукциона на поставку легкового автомобиля. В результате проведения внеплановой проверки закупки нарушений законодательства о контрактной системе, в том числе в действиях заказчика, не установлено.

Так, при проведении проверки заказчиком представлены сведения о том, что требованиям технического задания соответствует не только автомобиль Toyota Camry. Кроме того, установлено, что на участие в аукционе поступили заявки трех участников, все участники допущены к участию в аукционе, по результатам проведения аукциона снижение цены составило 85260 рублей или 4,4% от начальной (максимальной) цены контракта». Однако история на этом не закончена.





Руководитель УФАС Роман Лучников так прокомментировал это дело: «Несмотря на то, что в данном случае мы не выявили нарушений, точку в этом деле ставить рано, поскольку остаются вопросы к обоснованности принятия решения о проведении такой закупки и ее целесообразности, а также к правильности обоснования заказчиком начальной (максимальной) цены контракта. Поэтому с целью разрешения данных вопросов нами в соответствии с законодательством о контрактной системе принято решение о направлении материалов проверки в комитет финансов Волгоградской области как орган, уполномоченный на территории области на осуществление внутреннего финансового контроля».