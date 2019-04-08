Экономика

Сбербанк предложил малому бизнесу каталог франшиз

Экономика 08.04.2019 15:05 Реклама
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08.04.2019 15:05


Сбербанк запустил на официальном сайте первую версию каталога франшиз. Существующий функционал каталога франшиз на сайте Сбербанка позволяет пользователям выбрать готовую бизнес-модель в соответствии со своими возможностями. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, каталог франшиз совмещен с другими сервисами Сбербанка. На сайте банка есть возможность не только выбрать бизнес-модель, но и воспользоваться дистанционным сервисом по регистрации бизнеса и открытию счета, ознакомиться с доступными инструментами финансирования развития действующего бизнеса, заказать экспертизу инвестиционного проекта на основании имеющихся у банка данных.
Также пользователям каталога предлагаются аутсорсинг бухгалтерского учета, подключение облачных сервисов для упрощения и автоматизации бизнес-процессов (электронный документооборот, сервис продвижения в интернете, конструктор документов и др.) и специальные условия для клиентов Сбербанка от продавцов франшиз. В дополнение ко всему клиенты могут воспользоваться возможностями пакета услуг «Легкий старт» — в том числе открытием расчетного счета и его обслуживанием за 0 рублей.
Александр Белокопытов, директор дивизиона «Малый и микробизнес» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка: «Мы рассчитываем, что каталог франшиз станет полноценной витриной возможностей экосистемы Сбербанка для клиентов малого и микробизнеса. Мы стремимся не только предложить готовую бизнес-модель из каталога, но помочь предпринимателям с регистрацией бизнеса, выбором локации, с привлечением финансирования для развития уже действующего бизнеса, предложить особые групповые тарифы на популярные продукты и сервисы, упрощающие как взаимодействие сторон франчайзингового договора, так и рабочие бизнес-процессы».

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481
Фото - с сайта www.sberbank.ru

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