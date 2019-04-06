Экология

Под Волгоградом из-за повреждения водоспускной трубы размыло плотину

Экология 06.04.2019 07:22
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06.04.2019 07:22


Повреждение водоспускной трубы в нижнем бьефе плотины пруда "Новожизненский" в Городищенском районе привело к образованию большого промыва, что делает ГТС небезопасным. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник природоохранного прокурора Светлана Чайковская. Это выяснилось в ходе проверочных мероприятий, которые прошли в 5 муниципальных образованиях региона в этом году в предпаводковый период.
Так, в ходе визуального осмотра ГТС установлено, что труба вырезана, а высота промыва составляет около 10-15 метров. Бетонный оголовок шахты водослива верхнего бьефа плотины частично разрушен, по периметру также имеются промоины. Кроме того, на теле плотины ГТС пруда "Новожизненский" установлена железобетонная опора ЛЭП, которая находится в непосредственной близости от места размыва. На момент обследования наполненность пруда была небольшая, но, как констатируют в надзорном ведомстве, в случае развития неблагоприятной паводковой обстановки это может привести к прорыву плотины, послужить причинной возникновения аварийной ситуации с вытекающими последствиями. Главе администрации Новожизненского сельского поселения выдано предостережение.

Кроме того, в ходе проведения проверки выявлены нарушения в деятельности органов местного самоуправления Камышинского района. Установлено, что администрация Семеновского сельского поселения не в полной мере осуществляется деятельность по обеспечению безопасности ГТС Водохранилище №8 на р. Семеновка. Отсутствует согласованная в установленном порядке декларация безопасности ГТС, экспертиза декларации ГТС, критерии безопасности ГТС, правила эксплуатации, отсутствует заключения облкомприроды о согласовании Расчета размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии и др.
По всем нарушениям возбуждены административные производства.
 

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