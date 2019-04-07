Аналитика

В Волгоградской области мусорный бизнес отказывается выходить из сумрака

Аналитика 07.04.2019 18:43
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07.04.2019 18:43


Ликвидацией несанкционированных свалок в Волгоградской области должны заниматься не только чиновники, но и регоператор. С 1 января 2019 года эта сфера жизни региона является, в том числе, проблемой ООО «Управление отходами – Волгоград». Ведется ли в регионе борьба с теневым бизнесом по обращению с ТКО, включился ли регоператор в эту работу, и кто расчистит от гор мусора Волго-Ахтубинскую пойму? Ответы на эти вопросы – в спецрепортаже ИА «Высота 102».


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