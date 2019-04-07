Аналитика 07.04.2019 18:43
7472 4
07.04.2019 18:43
Ликвидацией несанкционированных свалок в Волгоградской области должны заниматься не только чиновники, но и регоператор. С 1 января 2019 года эта сфера жизни региона является, в том числе, проблемой ООО «Управление отходами – Волгоград». Ведется ли в регионе борьба с теневым бизнесом по обращению с ТКО, включился ли регоператор в эту работу, и кто расчистит от гор мусора Волго-Ахтубинскую пойму? Ответы на эти вопросы – в спецрепортаже ИА «Высота 102».
Реклама
Популярное по теме
15.03.2019 20:23
79764 4
17.03.2019 17:45
52515 53
18.03.2019 20:13
52396 14
«Высота 102»ТВ: Власти назвали волгоградские аварийные дома - счастливчики05.04.2019 20:00
«Высота 102»ТВ: Поставлена точка в деле о «кирпичной» афере с домами для переселенцев под Волгоградом04.04.2019 20:23
«Высота 102»ТВ: Пациенты кардиоцентра в Волгограде рассказали губернатору об очередях03.04.2019 20:00
«Высота 102»ТВ: В Волгограде маршрутка-фантом едва не угробила пассажиров02.04.2019 21:09
«Высота 102»ТВ: В Волгограде память о героях Сталинграда превратилась в груду кирпичей01.04.2019 20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде приступают к освоению очередного миллиарда на ремонт дорог29.03.2019 20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде в черную дыру ЖКХ жители платят вне зависимости от существования УК28.03.2019 20:19
«Высота 102»ТВ: В Волгограде следователи не дали подрядчику скрыть «халтуру» после ремонта памятника на острове Людникова27.03.2019 20:00
В Волгоградской области вышли на «след» самозанятых27.03.2019 17:23
«Высота 102»ТВ: Волгоградская область получит полмиллиарда на борьбу с трущобами26.03.2019 20:04
«Высота 102»ТВ: В Волгограде губернатор нацелил замов на думы о привлечении инвестиций25.03.2019 20:10
«Дерут, как хотят»: плата за ЖКХ становится для волгоградцев неподъемной24.03.2019 19:13
«Высота 102 ТВ»: волгоградцы устали от псевдореформ ЖКХ22.03.2019 20:00
В Волгограде таксисты могут заработать больше 70 тысяч рублей22.03.2019 14:22
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде спустя 9 месяцев после ЧМ-2018 ищут «детей мундиаля»21.03.2019 20:11
Реклама