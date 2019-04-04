В Волгоградской области отдали под суд рубщика заповедных дубов

Экология 04.04.2019 14:25
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04.04.2019 14:25
Уголовное дело в отношении жителя Урюпинского района, обвиняемого в незаконной вырубке деревьев на территории особо охраняемого памятника природы, направлено в суд. Об этом ИА “Высота 102” рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По версии следствия, в ноябре прошлого года мужчина незаконно вырубил 6 дубов растущих в “Черничкином саду” - природном памятнике регионального значения. Ущерб от вырубки превысил 1,2 миллиона рублей. На след злоумышленника удалось выйти благодаря бдительной пенсионерке. Мужчина свою вину признал. Ему грозит до 7 лет лишения свободы и штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Также Урюпинским межрайонным прокурором в суд подан иск о взыскании с обвиняемого ущерба нанесенного природе.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки Урюпинской межрайонной прокуратуры.
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