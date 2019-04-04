



В марте 2019 года «Красный Октябрь» выпустил более 10 тысяч тонн готовой продукции. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия. Во втором квартале дирекция по сбыту прогнозирует ежемесячную отгрузку не меньше мартовских показателей. Этому поспособствует запуск отремонтированной дуговой сталеплавильной печи №5, намеченный на апрель текущего года. Особенности ее устройства позволяют загружать в плавильную ванну более габаритную шихту, что делает производство стали эффективнее с экономической точки зрения. Наряду с этим значительное место в портфеле заказов занимает дорогостоящая продукция - никелевые и хромистые нержавеющие стали. Так, в апреле «Красный Октябрь» планирует выпустить и отгрузить не менее 900 тонн никелевой и столько же хромистой «нержавейки». Это составит 20% от всех заказов на текущий месяц – выплавка этих сталей началась в электросталеплавильном цехе №2 (ЭСПЦ-2). В минувшем месяце план по выпуску и отгрузке дорогостоящей продукции соответствовал бюджетным значениям. Продукция «Красного Октября» находит широкое применение в промышленности Волгоградской области: регулярные закупки совершают Волжский трубный завод и один из крупнейших в России производителей нефтегазового оборудования «Волгограднефтемаш». Также металлопродукция отгружается на предприятия в ряде регионов России, в том числе значительные партии отправляются на Урал, и страны ближнего зарубежья, включая Республику Беларусь.

Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», сегодня в арбитражном суде Поволжского округа состоится заседание по иску АО «Златоустовский электрометаллургический завод» к АО ВМК «Красный Октябрь». Предприятие Челябинской области пытается оспорить введение процедуры банкротства на «Красном Октябре». В АО «Златоустовский электрометаллургический завод» «вдруг» вспомнили о 3-миллиардных претензиях к волгоградскому заводу. Несмотря на то, что исковые требования АО "ЗЭМЗ" были отклонены в двух инстанциях, владельцы челябинского предприятия не оставили попыток вновь вмешаться в процессы хозяйственной и производственной деятельности "Красного Октября". До последнего времени челябинский завод контролировал Дмитрий Герасименко, который находится в бегах и скрылся за рубежом после возбуждения в отношении него уголовного дела.



