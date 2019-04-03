«Открытие Брокер» предложил инвесторам кэшбек с комиссии за сделки на бирже

Экономика 03.04.2019 20:17 Реклама
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03.04.2019 20:17
Компания «Открытие Брокер» давно поняла, что довольные клиенты – одна из составляющих успешного бизнеса. Именно из этого утверждения и родилась идея запуска первой[1] в России программы лояльности для трейдеров и инвесторов «O.InveStore!». Она позволяет получать бонусные баллы за привлечённых клиентов и кэшбек* от суммы комиссий уплаченной брокеру, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт компании.
Программа лояльности предполагает начисление бонусных баллов клиентам «Открытие Брокер» за рекомендацию компании в качестве брокера для инвестирования на финансовых рынках среди своих друзей, родственников и коллег. За каждого привлечённого клиента участник программы лояльности получает баллы, которые можно потратить на покупку различных товаров, использование сервисов и услуг.
Также в рамках программы лояльности действует акций «Bonus back» – впервые в истории российского фондового рынка инвесторы и трейдеры, являющиеся клиентами «Открытие Брокер», смогут получать на бонусный счёт от 3% до 5% от комиссии, уплаченной брокеру при совершении сделок на Московской бирже. Специально для новых клиентов «Открытие Брокер» запустил акцию «Инвест-привет!». По её условиям инвесторы в течение первого месяца сотрудничества будут получать удвоенный кэшбек при совершении сделок на фондовом, срочном и валютном рынках Московской биржи.
Полученные баллы можно потратить на покупку различных товаров в личном кабинете клиента. Перечень вознаграждений для клиентов «Открытие Брокер», участвующих в программе лояльности, затрагивает десятки наименований в различных категориях: билеты, детские товары, интерьер, каршеринг, книги, красота и здоровье, одежда, подписки на музыку и игры, продукты и рестораны, путешествия, украшения и аксессуары, электроника и многое другое.
Для участия в программе достаточно открыть счёт в компании «Открытие Брокер».
АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). На правах рекламы.
* Кэшбек — возврат части уплаченной комиссии в виде баллов на бонусный счёт. С условиями акции можно ознакомиться в личном кабинете — https://lk.open-broker.ru/loyalty/about/
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