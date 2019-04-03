«Открытие Брокер» предложил инвесторам кэшбек с комиссии за сделки на бирже





«O.InveStore!» . Она позволяет получать бонусные баллы за привлечённых клиентов и кэшбек* от суммы комиссий уплаченной брокеру, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт компании. Компания «Открытие Брокер» давно поняла, что довольные клиенты – одна из составляющих успешного бизнеса. Именно из этого утверждения и родилась идея запуска первой[1] в России программы лояльности для трейдеров и инвесторов. Она позволяет получать бонусные баллы за привлечённых клиентов и кэшбек* от суммы комиссий уплаченной брокеру, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт компании.

Программа лояльности предполагает начисление бонусных баллов клиентам «Открытие Брокер» за рекомендацию компании в качестве брокера для инвестирования на финансовых рынках среди своих друзей, родственников и коллег. За каждого привлечённого клиента участник программы лояльности получает баллы, которые можно потратить на покупку различных товаров, использование сервисов и услуг.

Также в рамках программы лояльности действует акций «Bonus back» – впервые в истории российского фондового рынка инвесторы и трейдеры, являющиеся клиентами «Открытие Брокер», смогут получать на бонусный счёт от 3% до 5% от комиссии, уплаченной брокеру при совершении сделок на Московской бирже. Специально для новых клиентов «Открытие Брокер» запустил акцию «Инвест-привет!». По её условиям инвесторы в течение первого месяца сотрудничества будут получать удвоенный кэшбек при совершении сделок на фондовом, срочном и валютном рынках Московской биржи.

Полученные баллы можно потратить на покупку различных товаров в личном кабинете клиента. Перечень вознаграждений для клиентов «Открытие Брокер», участвующих в программе лояльности, затрагивает десятки наименований в различных категориях: билеты, детские товары, интерьер, каршеринг, книги, красота и здоровье, одежда, подписки на музыку и игры, продукты и рестораны, путешествия, украшения и аксессуары, электроника и многое другое.

открыть счёт в компании «Открытие Брокер». Для участия в программе достаточнов компании «Открытие Брокер».





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