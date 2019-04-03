Экология

Мусорный беспредел: водитель грузовика вывалил строительные отходы в центре Волгограда

Экология 03.04.2019 14:08
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03.04.2019 14:08


Водитель "КамАЗа" выгрузил полный кузов строительных отходов прямо в центре города. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает сегодня ООО "Управление отходами - Волгоград".
Инцидент произошел 1 апреля под мостом через Волгу в непосредственной близости от Мамаева кургана, где работала спецтехника регионального оператора по зачистке несанкционированной свалки ТКО. Около полудня неожиданно к месту проведения работ подъехал грузовик, набитый строительным мусором, и на глазах у всех начал незаконно выгружать мусор прямо на землю. Представители регионального оператора попытались сделать замечание нарушителю, но он не реагировал. Противоправные действия были зафиксировать на видео. Кроме того, грузовик-нарушитель попал в объективы камер наружного наблюдения, установленных на мосту через Волгу.
К месту происшествия вызвали полицию. По факту происшествия проводится проверка. В ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству рассказали, что о случившемся в дежурную часть полиции сообщили сотрудники регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами. В тот же день были установлены личности водителя и хозяина “КамАЗа”. Собранные сотрудниками МВД материалы, касающиеся данного происшествия, будут переданы в природоохранную прокуратуру. Там же и будет решаться вопрос об их привлечении к ответственности.
Напомним, природоохранным законодательством за подобные действия предусмотрены крупные штрафы: для граждан – до 2000 рублей, а для юридических лиц – до 250 000 рублей.


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