МЧС: в Волгоградской области грядут майские заморозки до -5

Региональное спасательное ведомство предупреждает жителей Волгоградской области о майских заморозках, сообщает V102.RU.
— В ночные и утренние часы 4 мая 2024 года в отдельных районах Волгоградского региона ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1...-5º, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по области со ссылкой на Волгоградский ЦГМС. — При возникновении ЧС незамедлительно звоните по телефону «101».
Напомним, синоптики спрогнозировали жителям Волгограда и области майские грозы вместе с резким похолоданием.
Фото: архив ИА «Высота 102»