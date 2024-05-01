В Волгограде новорожденную спасли от смертоносного тромба в сердце

Специалисты Волгоградского областного кардиоцентра спасли жизнь новорожденной девочке, проведя сложнейшую операцию на открытом сердце.

— У поступившей в Волгоградскую областную детскую клиническую больницу девочки-двойняшки в возрасте 12-ти дней при проведении ЭКГ обнаружили на клапане сердца флотирующий тромб размером около сантиметра, — рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Обследование показало наличие высокой угрозы закупорки ветвей или ствола легочной артерии, что угрожало жизни маленькой пациентки.

Оперативный консилиум с участием кардиологов, онкогематологов и кардиохирургов принял решение о безотлагательной операции.

— Пациентку экстренно транспортировали в Волгоградский областной кардиоцентр, где в эти же сутки провели операцию на открытом сердце с применением искусственного кровообращения, — добавили в облздраве.

Благодаря безошибочно поставленному диагнозу специалистами областной детской больницы и профессионализму хирургов областного кардиоцентра удалось избежать трагедии и спасти ребенка.

Спустя восемь дней после успешно проведенной операции, малышку перевели обратно в областную детскую больницу. Жизни новорожденной ничего не угрожает.

— Девочка пошла на поправку и продолжает получать необходимое лечение, находясь вместе с мамой в отделении патологии новорожденных. Маленькую пациентку выпишут, как только позволит ее состояние. Двойняшку ждут дома папа и сестра, — уточнили в профильном комитете.

Напомним, хирурги достали из ноги волгоградки швейную иголку. Женщина даже не подозревала об инородном предмете в своем организме.

Фото: архив ИА «Высота 102»