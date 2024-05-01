«Иногда даже безнадежные животные идут на поправку»: волгоградский ветеринар – об удивительных случаях из практики

Еще школьницей Ксения Казакова вылечила едва ли не всех кошек и собак в округе. Тогда же девочка отчетливо поняла – ее мечты о карьере врача трансформировались и вылились в новую, вполне конкретную, цель. Она станет ветеринаром! Об удивительных случаях из практики, главных разочарованиях и борьбе с профессиональным выгоранием волгоградка откровенно рассказала корреспондентам ИА «Высота 102».

Почти все карманные деньги пятиклассница Ксения Казакова тратила на еду для бездомных животных. Встречающихся на пути собак и кошек будущий врач кормила и при необходимости возила к ветеринарам. Под такой же надежной защитой были и домашние питомцы Ксении.

– Летом мы с родителями жили на даче, и я до сих пор помню, как спасала собаку от репьев и присосавшихся клещей. Ответственность за ее здоровье я ощущала с самого детства, – улыбается девушка. – Уже в 16 лет я, студентка второго курса колледжа, устроилась на свою первую работу. Хваталась буквально за все – училась делать уколы, ставить капельницы, внутривенный катетер. Работала по большей части бесплатно, на одном энтузиазме.





С самого начала Ксения работала смело и легко. Бралась за сложные случаи и не боялась ответственности за свои решения. Сейчас уже опытный врач вспоминает ту девчонку с горящими глазами с улыбкой и доброй самоиронией.

– В 95% случаев наша работа состоит из рутинных манипуляций – осмотры, плановые или достаточно стандартные внеплановые операции. Но встречаются и нестандартные случаи. В прошлом году на Рождество бабушки, которые живут по соседству с нашей клиникой, принесли мне оставленного на мусорке кота. Он был заперт в клетке, на которой даже написали его кличку – Бонифаций. В те дни на улице было морозно, и долго в таких условиях он бы просто не протянул. Что делать в этой ситуации? Я провела все процедуры и отвезла его в частный дом к родителям. Кот оказался просто сказочным - ласковым, озорным, очень умным, – вспоминает Ксения Казакова. – А иногда нас удивляют метаморфозы, которые происходят с нашими пациентами. Бывает, мне приносят совершенно безнадежное животное – две недели не ест, выглядит как истощенная мумия. Смотришь на анализы, рентген и УЗИ и не понимаешь – как оно дышит? Назначаешь лечение, а сам боишься, что тем же вечером владельцы позвонят и скажут, что, к сожалению, их кошки больше нет. Но проходит неделя, и эта самая кошка появляется в кабинете в абсолютно нормальном состоянии. Мало того, что жива, так еще и прекрасно выглядит – бегает, прыгает, хорошо кушает. Такие случаи из раза в раз убеждают меня в том, что в нашей профессии не бывает однозначности. По этой причине я не могу ответить на вопросы: «Все будет хорошо?» Или «Доктор, нам готовиться к самому плохому?». Я видела, казалось бы, безнадежные ситуации с хорошим финалом. И наоборот. Неожиданные осложнения, и печальный исход.

Удивительно, но успех в лечении питомца во многом зависит от настроя его хозяина. Если клиенты ветеринарных клиник самостоятельно диагностируют своих любимцев по статьям в интернете и верят народным календарям и астрологическим прогнозам для животных, то процесс выздоровления рискует затянуться, убеждена Ксения Казакова.

– Самое большое разочарование ветврача заключается в том, что он мечтал работать с животными, а в итоге работает с людьми, – иронизирует волгоградка. – Наши клиенты нередко доверяют рандомным статьям из интернета, советам соседки бабы Клавы, собственным домыслам о том, что нынешняя болезнь собаки связана с тем, что два года назад она как-то подозрительно чихнула. Я уверена, что, если хозяин не доверяет врачу и ставит его назначения под сомнение, то животному, то бишь нашему пациенту, будет сложнее вылечиться. От связи между хозяином и питомцем действительно зависит очень много. Поэтому в первую очередь любой ветеринарный врач должен попытаться расположить к себе владельца и только потом приступить непосредственно к оказанию помощи. Речь, конечно же, о рядовых, а не экстренных ситуациях.





Как и любые другие врачи, ветеринары не понаслышке знают, что такое профессиональное выгорание. Избыток эмоций, круглосуточная ответственность за состояние животного и трудности с переключением на домашний режим нередко приводят к опустошению и желанию отгородиться от всех и всего.

– Выгорание, безусловно, присутствует. Чтобы поддерживать себя в профессиональном тонусе, я уже несколько лет следую четкому правилу – раз в месяц-полтора мне нужно кардинально менять обстановку и отдыхать вне дома. Если я просто проведу эти дни в квартире, то легче не станет, – делится ветеринарный врач. – Мне нужно именно отключаться от всех процессов и куда-то уезжать – хотя бы на рыбалку. И знаете, какую тенденцию я заметила? Когда я нахожусь в городе, клиенты обращаются ко мне в плановом режиме. Но стоит отъехать от Волгограда максимум на 20 километров, как телефон начинает разрываться от звонков. По какой-то злой иронии в момент моего отъезда у всех сразу же заболевают животные. А иногда работа находит и в отпуске. Мы с семьей не один год отдыхали в Абхазии, и местные жители запомнили, в каком гостевом доме мы останавливаемся. И вот однажды хозяйке этого дома позвонили с вопросом: «Мы подобрали на трассе сбитого шакала. Может ли твоя постоялица его полечить?». Я справедливо напомнила им, что шакал – совершенно дикое животное. Даже если мы сейчас окажем ему помощь, что вы будете делать с ним дальше? Как обработаете швы? К сожалению, многие зооволонтеры не видят в этом вопросе никаких ограничений.

Не разочароваться в выбранном пути, по мнению Ксении Казаковой, поможет и профессиональная честность. В условиях перестройки рынка производители кормов и медикаментов делают врачам весьма заманчивые предложения, однако далеко не всегда популярность товара связана с его высоким качеством.

– Я уверена, что в ветеринарии, как и в медицинской практике, очень важна профессиональная этика – по отношению к своим клиентам и коллегам. Время от времени мне приходится слышать не совсем лестные отзывы ветеринаров о сотрудниках сторонних фирм: «Да вам все неправильно сделали. Совсем безрукие». Такие разговоры просто непозволительны, – настаивает Ксения Казакова. – Важно понимать, что никто из нас – ни молодые специалисты, ни очень опытные врачи – вовсе не всемогущие Боги. На мой взгляд, подобный подход позволит не заиграться и сохранить трезвую голову.

Подготовила Виктория Чумакова