Общество

Танцы, спорт и краски-холи: 1 мая на Каче в Волгограде пройдет праздник для детей и родителей

Общество 30.04.2024 14:13
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30.04.2024 14:13


Семейный праздник, на котором каждый найдет развлечение именно для себя, пройдет 1 мая в Дзержинском районе Волгограда, передает V102.RU.

Организатором мероприятия, которое посвящено 1 мая и Дню Победы, выступает спортивный комитет 20-ой гвардейской мотострелковой дивизии. Для волгоградцев подготовили обширную и интересную программу. 

На открытие праздника запланировано выступление роты почетного караула, творческих коллективов Дома офицеров, показательные выступления федерации самбо и разведывательного подразделения 33 мотострелкового полка.

Гости смогут увидеть выставку вооружений и военной техники, используемой в зоне СВО, а также стать участниками фестиваля красок-холи, сделать себе красивый аква-грим, побить боксерскую грушу, поиграть в пейнтбол и многое другое. Для любителей спорта будут работать разнообразные площадки: стрельба из лука, настольный теннис, бой на подушках, перетягивание каната, дартс по воздушным шарам и пр. Все конкурсы бесплатные. Победителей ждут сладкие призы.

Место проведения праздника: ул. Качинцев, 108а.

Время проведения: 1 мая с 10.00 до 13.00.  

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