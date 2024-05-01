Волгоградцев ждут майские грозы и похолодание до +3º

В Волгограде и области в ближайшие двое суток синоптики прогнозируют штормовой ветер и дожди с грозами. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, ночью похолодает до +3 градусов.

— В первый рабочий день недели, 2 мая, по региону в ночные и утренние часы местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем уже без существенных осадков. Ветер северо-западного направления 8-13 м/с. Ночью за окном +7...+12º, при прояснении температура упадет до +3º, днем столбики термометров покажут +18...+23º, — рассказали V102.RU в региональном ЦГМС. — 3 мая по области сильные осадки маловероятны. Ветер северо-восточный со скоростью 8-13 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с. В ночной период +4...+9º, при прояснении до +2º, днем всего +14...+19º.

В Волгограде 2 мая ночью и утром пройдет кратковременный дождь с грозой.

— Днем без существенных осадков. Северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Ночью в городе-герое +10…+12º, днем +21...+23º, — добавили в областном гидрометцентре. — 3 мая в городе на Волге сильные осадки маловероятны. Ветер северо-восточного направления 8-13 м/с. Ночью +7…+9º, днем +17...+19º.

По данным сервиса Gismeteo, в Волгограде в конце недели дневная температура упадет до +12 градусов — суббота, 4 мая, станет самым холодным днем. В воскресенье будет чуть теплее. Воздух прогреется до +18 градусов. На выходных установится солнечная без осадков погода. Волгоградцев предупреждают о геомагнитных возмущениях силой четыре и три балла с 1 мая и до конца недели включительно.

Напомним, что в прошлом году после Первомая волгоградцев ждали дожди и похолодание до +2 градусов.

Фото: архив ИА «Высота 102»