В Волгограде сегодня, 1 мая, проводят в последний путь погибшего в зоне СВО тренера женской команды «Спартак-Волгоград» Алексея Александровича Сигитова.

Как стало известно V102.RU, церемония прощания пройдет в комплексе на улице Землячки, 74 в 13.00. Спортсмена похоронят на Моторном кладбище в Дзержинском районе Волгограда. Проститься с героем и талантливым тренером придут больше 300 человек.

Ранее журналистам «Высоты 102» председатель федерации Волгоградской области по водному поло Александр Глинянов рассказал, что Алексей Сигитов принял решение отправиться в зону боевых действий в конце лета 2023 года. В составе добровольческого штурмового отряда в феврале получил ранение, но после лечения снова вернулся в строй. В апреле его не стало.

Коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»