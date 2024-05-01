Общество

В Волгограде впервые обнародуют семейные архивы Пахмутовой

Общество 01.05.2024 14:50
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01.05.2024 14:50


В Волгограде завтра, 2 мая, в Центре документации новейшей истории Волгоградской области будет открыта выставка «Ее творчество отображает судьбу страны», посвященная нашей легендарной землячке Александре Николаевне Пахмутовой.

— На экспозиции посетители смогут увидеть фотографии с официальных мероприятий, в кругу родных и близких людей композитора. Одной из центральных на выставке станет копия фотографии с дарственной подписью Александры Николаевны с пожеланиями успехов школьникам станицы Михайловской, расположенной на Хопре, — рассказали информагентству в облкомкультуры. — Все архивные материалы выставляются впервые. 

Уточняется, что в открытом доступе окажутся ранее неизвестные широкой публике документы, касающиеся трудового пути и общественной деятельности отца и дедушки Александры Пахмутовой. 

Напомним, в эти дни в городе-герое проходят мероприятия, посвященные предстоящему 95-летнему юбилею пианистки и автора поистине бессмертных песен. Накануне Пахмутову встретил на вокзале с цветами наперевес губернатор региона Андрей бочаров. 1 мая в ЦКЗ запланировано выступление композитора. 

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