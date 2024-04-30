Две остановки СТ в Волгограде наконец-то обрели цивилизованный вид

Почти пять месяцев пришлось ждать благоустройства волгоградцам, которые пользуются остановками скоростного трамвая «Ул. 39-й Гвардейской» и «Завод «Красный Октябрь». На днях здесь завершились ремонтные работы, которые начались еще в прошлом году. Радостную новость, как передает V102.RU, сообщил в своем Telegram-канале депутат гордумы Владислав Минаев.





- Закончилась модернизация остановочных пунктов «Красный октябрь» и «39 Гвардейская» на скоростной линии трамвая, - написал депутат. - Подрядчиком модернизирован сам остановочный павильон (использовано антивандальное стекло) + заасфальтированы переходы и подходы, установлено новое освещение и информационное табло.

Напомним, что на неудобства, связанные с затянувшимся ремонтом на этих остановочных павильонах, ранее в редакцию жаловались жители. Платформы для пассажиров здесь разобрали еще в декабре 2023 года, но новые делать не спешили. В начале апреля текущего года на запрос V102.RU в мэрии ответили, что мероприятия по установке остановочных павильонов на станциях СТ «Ул. 39-й Гвардейской» и «Завод «Красный Октябрь» будут завершены в 2024 году.

Помимо современных павильонов здесь пообещали установить электронные табло, на которых будет высвечиваться интервал движения трамваев.

Фото: Владислав Минаев / t.me