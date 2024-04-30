Общество

Вновь за старое: в Волгограде формирующая обрезка превращает деревья в частокол

Общество 30.04.2024 10:36
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30.04.2024 10:36


В Ворошиловском районе Волгограда городские службы вновь взялись омолаживать деревья и кустарники, да так, что местные жители подчас теряют дар речи. В середине апреля через эту процедуру прошли зелёные насаждения между проезжей частью ул. Новокузнецкая и многоквартирным домом № 73.



- Проходила мимо и обомлела. Над растениями кто-то просто поглумился, оставив от взрослых деревьев пеньки высотой порядка 50–60 сантиметров. Естественно, в условиях нашего сурового климата большинство из этих растений погибнут, а те, что выживут, внешне будут выглядеть как какая-то пародия, - рассказала редакции ИА «Высота 102» местная жительница Ольга Сурова.

Редакция обратилась за комментарием в управляющую компанию, где уточнили, что со стороны проезжей части работы по опиловке деревьев проводятся представителями муниципальных служб.

В свою очередь сотрудники отдела благоустройства МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» в телефонном разговоре с журналистами затруднились ответить, осуществлялись ли сотрудниками организации какие-либо работы по данному адресу, а также чего специалисты хотели добиться столь жестоко, обкорнав деревья.

Проясниться произошедшее редакции удалось лишь после обращения в администрацию Волгограда. По информации властей, частокол из пеньков – это живая изгородь. А проведённые недавно работы – формирующая обрезка, которая помогла спасти растения от губительной для их развития тени от листьев и раскинувшихся ветвей.

- Между многоквартирным домом № 73 и проезжей частью ул. Новокузнецкая более десяти лет произрастает живая изгородь, сформированная из высаженных в особом порядке вязов. Ежегодно проводится формовочная стрижка и обрезка для поддержания формы живой изгороди. В 2022–2023 годах стрижка не выполнялась для проверки возможности роста указанных вязов до состояния взрослых деревьев. Результаты показали, что высаженные на близком расстоянии друг от друга вязы взаимно препятствуют полноценному росту и, как следствие, не развиваются должным образом. Поэтому в текущем сезоне районные службы вернулись к формированию данных растений в качестве живой изгороди, - подчеркнули в пресс-службе администрации Волгограда.

Отметим, действительно ли 50-сантиметровые пеньки, лишённые листвы и веток, в ближайшей перспективе превратятся в зелёную изгородь, покажет время. Жителям остаётся только довериться богатому опыту муниципальных служб в озеленении Волгограда.

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