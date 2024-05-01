Общество

РПН: что может привести к отравлению при окрашивании яиц

Общество 01.05.2024 17:11
0
01.05.2024 17:11


В преддверии Пасхи специалисты Роспотребнадзора напомнили жителям России, в том числе и волгоградцам, какими красителями стоит обрабатывать яйца, а от каких лучше держаться подальше, чтобы не заработать как минимум тяжелое отравление. 

— При окраске яиц следует отдать предпочтение природным красителям, таким как луковая шелуха, краснокочанная капуста, свекла, кофе, листья шпината и крапивы, куркума, паприка, зеленый чай, каркаде, черника и клюква, — отмечают в РПН.  

Уточняется, что определить безопасные пищевые красители можно, взглянув на этикетку. Если вы видите следующие обозначения, то беспокоиться не о чем: E122, E163, E110, E 142, E132, E120, E160, E181, E124, E133, E131. 

При этом специалисты предупреждают об опасности красителей, приобретенных на рынках «с рук». Также не рекомендуется применять для изменения цвета яиц линяющие нитки и цветные тканевые лоскуты. Следует воздержаться и от окрашивания непищевыми красителями и красками.

Те же, кого не прельщает процесс превращения обыкновенного яйца в пасхальное, могут выбрать наименее трудозатратный способ — нанесение на скорлупу термоэтикеток с рисунками, специально предназначенными для контакта с пищевыми продуктами. Такая продукция должна иметь сертификат, подтверждающий происхождение, качество и безопасность товара. 

Роспотребнадзор советует варить яйца в сотейнике с толстыми стенками, чтобы скорлупа не растрескалась, а после окрашивания протереть их подсолнечным маслом для особого блеска. Для придания более яркого окраса рекомендуется оставить продукт в получившемся отваре на ночь в холодильнике.

Напомним, в магазинах Волгограда горожане опустошают полки с яйцами. ФАС России предупредила производителей о необходимости сдерживания роста цен  в связи с предстоящей Пасхой.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.05.2024 21:21
Общество 01.05.2024 21:21
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2024 20:38
Общество 01.05.2024 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2024 19:21
Общество 01.05.2024 19:21
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2024 17:51
Общество 01.05.2024 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2024 15:53
Общество 01.05.2024 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2024 14:50
Общество 01.05.2024 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2024 13:31
Общество 01.05.2024 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2024 12:20
Общество 01.05.2024 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2024 11:46
Общество 01.05.2024 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2024 10:08
Общество 01.05.2024 10:08
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2024 09:22
Общество 01.05.2024 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2024 08:35
Общество 01.05.2024 08:35
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2024 07:56
Общество 01.05.2024 07:56
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2024 19:04
Общество 30.04.2024 19:04
Комментарии

0
Далее
Общество
30.04.2024 17:01
Общество 30.04.2024 17:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:21
Наперекор ФАС. Цена десятка яиц взлетела в Волгограде накануне ПасхиСмотреть фотографии
20:38
Автомеханик из Михайловки потерял в страшном пожаре дом. Семья просит земляков о помощиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:21
«Зал плачет»: в Волгограде Долина и Абдразаков исполнили хиты ПахмутовойСмотреть фотографии
17:51
Военная техника, бой подушками и краски-холи: в Волгограде Первомай встретили спортомСмотреть фотографии
17:11
РПН: что может привести к отравлению при окрашивании яицСмотреть фотографии
15:53
В Волгограде новорожденную спасли от смертоносного тромба в сердцеСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде впервые обнародуют семейные архивы ПахмутовойСмотреть фотографии
13:31
«Иногда даже безнадежные животные идут на поправку»: волгоградский ветеринар – об удивительных случаях из практикиСмотреть фотографии
12:20
МЧС: в Волгоградской области грядут майские заморозки до -5Смотреть фотографии
11:46
Гонявший на кресле 22-летний волгоградец напоролся на штрафСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде под окнами многоэтажки нашли труп женщиныСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде простятся с погибшим в СВО тренером женской команды «Спартак-Волгоград»Смотреть фотографии
09:22
В центре Волгограда 1 мая запретят парковкиСмотреть фотографии
08:35
Волгоградцев ждут майские грозы и похолодание до +3ºСмотреть фотографии
07:56
«Никто из них не проснулся с мыслью, что хочет жить на улице»: волгоградка рассказала, зачем ездит в приют для бездомныхСмотреть фотографии
21:24
Лихач прокатился в кресле по проспекту Ленина в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:10
«Ростов-Дон» вырвал вторую тяжелую победу у «Динамо-Синары» в плей-офф СуперлигиСмотреть фотографии
20:37
Один ландшафтный пожар в Волгоградской области увидели в двух городахСмотреть фотографии
20:03
Рай для рыбы и байдарочников: фоторепортаж из залитой водой Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
19:04
Деньги, вино и ЖКХ: законы, которые вступят в силу в маеСмотреть фотографии
18:25
Турнир по дзюдо памяти Евгения Погорелова завершился в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:01
Бочаров анонсировал новые решения по развитию поймы Царицы в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:48
«Каустик» после победы в Омске поднялся на 10-е место СуперлигиСмотреть фотографии
15:51
Это что за пустыня? Волгоградец поделился пугающим видео пересохшего водохранилищаСмотреть фотографии
14:13
Танцы, спорт и краски-холи: 1 мая на Каче в Волгограде пройдет праздник для детей и родителейСмотреть фотографии
13:11
Александра Пахмутова на прогулке в Волгограде увидела себя с бронзовым аккордеономСмотреть фотографии
12:18
Первый пошел: в Волгограде восстановят фонтанную группу в зеленой зоне проспекта ЛенинаСмотреть фотографии
11:09
Две остановки СТ в Волгограде наконец-то обрели цивилизованный видСмотреть фотографии
10:36
Вновь за старое: в Волгограде формирующая обрезка превращает деревья в частоколСмотреть фотографииCмотреть видео
10:23
Из-за собаки под Волгоградом в ДТП пострадали женщина и двое детейСмотреть фотографии
 