РПН: что может привести к отравлению при окрашивании яиц

В преддверии Пасхи специалисты Роспотребнадзора напомнили жителям России, в том числе и волгоградцам, какими красителями стоит обрабатывать яйца, а от каких лучше держаться подальше, чтобы не заработать как минимум тяжелое отравление.

— При окраске яиц следует отдать предпочтение природным красителям, таким как луковая шелуха, краснокочанная капуста, свекла, кофе, листья шпината и крапивы, куркума, паприка, зеленый чай, каркаде, черника и клюква, — отмечают в РПН.

Уточняется, что определить безопасные пищевые красители можно, взглянув на этикетку. Если вы видите следующие обозначения, то беспокоиться не о чем: E122, E163, E110, E 142, E132, E120, E160, E181, E124, E133, E131.

При этом специалисты предупреждают об опасности красителей, приобретенных на рынках «с рук». Также не рекомендуется применять для изменения цвета яиц линяющие нитки и цветные тканевые лоскуты. Следует воздержаться и от окрашивания непищевыми красителями и красками.

Те же, кого не прельщает процесс превращения обыкновенного яйца в пасхальное, могут выбрать наименее трудозатратный способ — нанесение на скорлупу термоэтикеток с рисунками, специально предназначенными для контакта с пищевыми продуктами. Такая продукция должна иметь сертификат, подтверждающий происхождение, качество и безопасность товара.

Роспотребнадзор советует варить яйца в сотейнике с толстыми стенками, чтобы скорлупа не растрескалась, а после окрашивания протереть их подсолнечным маслом для особого блеска. Для придания более яркого окраса рекомендуется оставить продукт в получившемся отваре на ночь в холодильнике.

Напомним, в магазинах Волгограда горожане опустошают полки с яйцами. ФАС России предупредила производителей о необходимости сдерживания роста цен в связи с предстоящей Пасхой.

Фото: архив ИА «Высота 102»