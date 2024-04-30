Бочаров анонсировал новые решения по развитию поймы Царицы в Волгограде

Концепция по развитию поймы реки Царица в Волгограде требует обсуждения с учетом новых предложений. Об этом, как сообщили V102.RU в администрации региона, заявил сегодня, 30 апреля, губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в Ворошиловский район.

- Надо провести большое расширенное рабочее совещание, чтобы комплексно оценить подход и уже принятые решения и наметить очередные шаги, — сказал Андрей Бочаров. — Основная концепция развития поймы, которую мы утвердили вместе с молодежью, реализуется, но поступают новые предложения по ее наполнению. Необходимы серьёзная рабочая поездка, чтобы пройти ногами каждый объект, и совещание с профессионалами, где будут рассмотрены все вопросы, увязанные в единой концепции.





По словам главы региона, все решения должны приниматься с большим заделом на будущее, исходя из уже реализующихся проектов, в числе которых обход Волгограда, строительство Третьего пускового комплекса моста через Волгу, развитие рокадной дороги и других объектов.

Губернатор сегодня осмотрел ряд строящихся объектов, среди которых новая двухполосная дорога в пойму Царицы общей протяженностью более одного километра.

Отметим, что благоустройство поймы реки Царица, которая расположена на стыке двух районов Волгограда, идет поэтапно. В настоящее время реализуется уже третий этап, который охватывает территорию от Астраханского моста до ул. Глубокоовражной. В ходе его реализации уже обновили сквер на площади Чекистов.

Дальнейшее развитие поймы, как пояснили в администрации, подробно рассмотрят на анонсированном губернатором расширенном совещании.

Фото: администрации Волгоградской области