В Волгограде проведут благоустройство и озеленение на 2-километровом участке бульвара по проспекту Ленина. Здесь также восстановят фонтанную группу, которая состоит из трех сооружений. Об этом, как сообщили V102.RU в обладмине, сообщил сегодня, 30 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.





Глава региона осмотрел, как отремонтировали первый из трех фонтанов, который находится между педагогическим и политехническим университетами. Сегодня его запустили в работу. Все фонтаны, напомним, являются объектами культурного наследия.

На первом фонтане специалисты полностью обновили инженерные сети, насосы и систему управления сооружением, полностью заменили бетонное основание чаши, так как прежняя конструкция со временем разрушилась.





- Все что мы обещали — сделали, в том числе запустили фонтан, который является знаковым местом для студентов, — сказал Андрей Бочаров. — Пора переходить к проектированию комплексного обновления всего бульвара по проспекту Ленина — его необходимо приводить в порядок, включить в проект фонтанные группы и полностью благоустройство территории. Привести в надлежащее состояние кустарники, цветники, тротуары, освещение, обеспечить полномасштабную безопасность, закрепить ответственных за содержание территории. Считайте, что задача поставлена — переходим к проектированию.





Два оставшихся фонтана расположены на пересечении с ул. Порт-Саида, а также на пересечении с ул. Комсомольской напротив Центробанка.

Фото: администрации Волгоградской области