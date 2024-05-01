Гонявший на кресле 22-летний волгоградец напоролся на штраф

Попавшего на видео лихача, гонявшего в кресле по центру по проспекту имени В. И. Ленина в Волгограде, вычислили полицейские, сообщает V102.RU.

— Нарушителя привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения), — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

К слову, наказание за проступок предусматривает лишь штраф в размере 800 рублей. Установлено, что 22-летний волгоградец двигался по проспекту на электросамокате, установив на последний мягкую мебель. Нарушение пресекли сотрудники мотовзода городской ГАИ 30 апреля 2024 года.

Напомним, кадры с покатушками накануне попали на видео и завирусились в Сети.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области