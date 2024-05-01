В центре Волгограда 1 мая запретят парковки

Жителям и гостям Волгограда сегодня, 1 мая, запретят оставлять автомобили на парковке у амфитеатра на нижней террасе набережной в Центральном районе, сообщает V102.RU.

— Ограничение на остановку и стоянку транспортных средств будет действовать с 14.00 до 21.00, — напоминают в пресс-службе мэрии города-героя.

Также уточняется, что в первый рабочий день, 2 мая, в период с 07.00 до 21.00 пешеходными станут следующие участки:

— улица Мира (от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской),

— улица Володарского (от проспекта имени В. И. Ленина до улицы Коммунистической),

— улица Гоголя (от улицы Мира до улицы Коммунистической),

— улица Ленина (от проспекта имени В. И. Ленина до улицы Мира),

— улица Аллея Героев по четным и нечетным сторонам автомобильных дорог (от проспекта имени В. И. Ленина до улицы Мира).

С 27 апреля по 11 мая автобусы, чьи конечные остановки приходятся на ж/д вокзал, будут подъезжать к нему через улицы Порт-Саида и Коммунистическую. Автобусы, маршруты которых проходят через улицу Краснознаменскую, будут приостанавливать свое движение на время прохождения военной техники по окончании генеральной репетиции и парада 9 мая. Далее общественный транспорт продолжит работу в штатном режиме.

Напомним, в Волгоградском регионе власти приняли решение отменить все массовые мероприятия на майские праздники за исключением парада Победы, который пройдет при усиленных мерах безопасности.

Фото: архив ИА «Высота 102»