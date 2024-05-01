



В Дзержинском районе Волгограда сегодня прошел спортивный праздник, приуроченный к Первомаю и 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Воинская часть № 2220 на территории бывшего Качинского училища приняла почти две тысячи человек. Взрослые и дети с удовольствием разбирали и собирали автоматы, примеряли на себя костюм химзащиты, бились на подушках, стреляли шариками с краской и пели хиты Ярослава Дронова, более известного как Shaman.

Все участники и победители не ушли без сладких подарков, детских книжек и подарочных сертификатов в Центральный парк города. Праздник состоялся благодаря спорткомитету 20-й мотострелковой дивизии.

Масштабное мероприятие открыли под звуки оркестра и марш роты почетного караула. Активности собрали любителей ЗОЖ, семьи и детей военнослужащих. Программа предусматривала выступление музыкальных коллективов и яркое танцевальное шоу.









– В настоящее время наши военнослужащие выполняют задачи в зоне СВО, поэтому мы считаем своим долгом организовывать такие мероприятия и проводить их с членами семей военнослужащих и детьми, – пояснил главный организатор и помощник командира дивизии по физподготовке 20-й мотострелковой дивизии, гвардии капитан Станислав Нескородов. – На наш спортивный праздник мы пригласили городские коллективы, воспитанников спортшкол, кадетские корпуса и всех жителей города. Было представлено современное, историческое вооружение, а также военная техника, которая сейчас используется в зоне спецоперации.









После торжественного открытия волгоградцам продемонстрировали показательные выступления разведроты, соревнования по армейскому рукопашному бою, дзюдо, самбо и панкратиону. Желающие пробовали себя в настольном теннисе, перетягивании каната, дартсе, боях подушками, а также выполняли нормативы по отжиманиям, становой тяге, жиму штанги. Также гости праздника стреляли из лука, пневматических винтовок и пистолетов.









– Этот праздник необходим нашему молодому поколению, чтобы оно имело представление о масштабах и силе нашей армии, – уточнил помощник командира полка по физподготовке, начальник 242-го мотострелкового полка, старшина Михаил Сульженко. – Наша задумка сделать такой праздник ежегодной традицией и увеличивать его масштаб.









Маленькие жители города вместе со своими родителями смогли поиграть в аэрохоккей, покидаться красками-холи, освоить игровые автоматы и наесться сладкой ваты. На территории военной части работала полевая кухня.









В спортивных мероприятиях приняли участие члены военно-патриотического общественного движения «Юнармия», спортивный клуб по панкратиону «Сталинград», другие спортшколы и учреждения города.

















Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»