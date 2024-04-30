Общество

Александра Пахмутова на прогулке в Волгограде увидела себя с бронзовым аккордеоном

Общество 30.04.2024 13:11
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30.04.2024 13:11


Сегодня, 30 апреля, композитор Александра Пахмутова впервые прогулялась в Волгограде по скверу, названном в ее честь, и увидела себя юной девочкой с аккордеоном, который выполнил в бронзе скульптор Юрий Щербаков, передает V102.RU.


Как сообщили в администрации региона, на прогулке компанию Александре Пахмутовой составил губернатор региона Андрей Бочаров. Они вместе посмотрели уличную экспозицию фотографий из ее архива, новый музыкальный арт-объект и бронзовую скульптуру, которой волгоградцы уже по традиции натерли на удачу нос.


Напомним, что Александру Пахмутову в виде «Девочки с аккордеоном» и с трогательными косичками изобразил волгоградский скульптор. А главную аллею здесь выложили в виде клавиш рояля черно-белой плиткой.

Судя по фотографиям, девочка с косичками Александре Пахмутовой понравилась. Александра Николаевна во время прогулки рассказала, как вот такой же девочкой выступала в госпитале для бойцов, вспоминала тяготы военного детства.

Новый арт-объект, который установили в сквере к приезду композитора, представляет собой огромный проигрыватель с виниловой пластинкой, где звучат песни юбилейного концерта Александры Пахмутовой.

Напомним, в Волгограде в эти дни проходят мероприятия, посвященные предстоящему 95-летнему юбилею Александры Пахмутовой. Композитор накануне приехала в Волгоград. 1 мая она выступит в ЦКЗ с большой программой, в которой примут участие ведущие российские и волгоградские солисты и творческие коллективы. 

Фото: администрации Волгоградской области

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