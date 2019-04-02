Происшествия

В Волгограде канализационные воды заливают дворы в Краснооктябрьском районе (ВИДЕО)

Происшествия 01.04.2019 23:34
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01.04.2019 23:34




Настоящее наводнение пришло сегодня во дворы ряда домов в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как рассказали ИА “Высота 102” очевидцы, вода затопила подъездную дорогу к дому №18/3 по улице Хользунова.  В информационно-диспетчерской службе МБУ "ЖКХ Краснооктябрьского района" информагентству сообщили, что вода подтапливает и другие дворы и уже спускается в сторону проспекта имени Ленина. Причиной ЧП, по их сведению, стал забитый ливневый коллектор. Заявка о случившемся передана в Водоканал еще вчера, уточнили в службе. Сегодня были переданы и другие сообщения. Однако ситуация остается по-прежнему сложной. Информация о случившемся уточняется.
Видео: Михаил Крук

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